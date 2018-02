La cantidad de personas que padecen demencia se triplicará en los próximos 30 años

A medida que la población mundial envejece, el número de personas que padece demencia se triplicará y pasará de 50 millones a 152 millones en 2050.

«Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos de demencia, de los que seis millones se producen en países de ingresos bajos y medianos», señala el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «El sufrimiento que provoca esta enfermedad es enorme. Debemos actuar: hay que prestar más atención a este creciente problema, y garantizar que todas las personas que padecen demencia reciban la atención que necesitan, allí donde vivan».

Se estima que el costo anual de la demencia a nivel mundial es de US$ 818 000 millones, lo que equivale a más del 1% del producto interno bruto mundial. El costo total comprende los gastos médicos directos, la atención social y la atención prestada de manera informal (pérdida de ingresos de los cuidadores). Se prevé que de aquí a 2030, ese costo habrá ascendido a más del doble y alcanzará US$ 2 billones, lo que podría socavar el desarrollo social y económico, y desbordar los servicios sociales y de salud, en particular los sistemas de atención crónica.

