Previenen las muertes por rabia en la India gracias a programas educativos

Pese al dolor, Deepak se lavó la herida con jabón durante 15 minutos y pidió a su familia que le llevara al médico inmediatamente. Sabía que tras la mordedura de un perro le tenían que poner cinco inyecciones y que la vacunación posterior a la mordedura previene cientos de muertes por rabia al año.

«Agradezco que mi hijo recibiera ayuda inmediatamente después de ser mordido por un perro rabioso», dice el padre de Deepak. «El día en que me llamaron estaba trabajando, así que mi hermano llevó a mi hijo al médico, quien le proporcionó los primeros auxilios. En ese momento llamé a la Misión Rabia, donde me dijeron que lo llevara rápidamente al hospital para que le administraran las cinco inyecciones. Ese consejo salvó la vida de mi hijo».

Al día siguiente, el equipo de respuesta a la rabia recibió la notificación y recogió al perro, que dio positivo por virus de la rabia.

La educación es clave para evitar que las personas mueran a causa de la rabia

La rabia en humanos es casi siempre letal una vez que aparecen los primeros síntomas. Sin embargo, muchas de estas muertes pueden prevenirse si las personas pueden recibir una serie de vacunas lo antes posible tras la mordedura. El problema es que muchas personas no saben los riesgos que conllevan las mordeduras de animales.

La historia de Deepak evidencia la utilidad de educar acerca de la rabia. En 2014, una coalición de organizaciones no gubernamentales, entre ellas International Animal Rescue, People for Animals Goa, South Goa Welfare Trust for Animals, Panjim Animal Welfare Society (PAWS), Goa SPCA y Goa Animal Welfare Trust, unió sus esfuerzos a los de la Misión Rabia para liderar la lucha contra la enfermedad. El objetivo era lograr que el país estuviera libre de la rabia para 2018.

La campaña de educación y concienciación sobre la rabia en Goa ha tenido un gran éxito. Actualmente los habitantes de Goa, especialmente los niños, tienen más cuidado con los perros de los que se sospecha que tienen rabia y son más conscientes de los riesgos de la exposición a las mordeduras de perros. «Uno de nuestros mayores logros ha sido educar a los niños visitando escuelas y enseñar a los adultos a conocer mejor a los perros con el fin de evitar mordeduras», dice Gowri Yale, portavoz de Misión Rabia.

Fuente: OMS/Leer más