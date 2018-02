¿Sabes qué sentirse solo aumenta el riesgo de sufrir alzhéimer?

El número de personas que, en todo el planeta, padecen la enfermedad de Alzheimer pasará de los cerca de 30 millones actuales a 53 millones en poco más de tres décadas. Un aumento de la prevalencia que, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), se producirá fundamentalmente por el progresivo envejecimiento al que está sometida la población mundial. Pero, ¿no hay nada que podamos hacer para frenar este crecimiento? Pues sí; podemos empezar por evitar los factores de riesgo ambientales que aumentan el riesgo de desarrollar demencia, caso de la contaminación atmosférica, así como no fumar y controlar nuestra presión arterial y nuestro peso. Y asimismo, tratar de no sentirnos solos. Y es que como muestra un estudio dirigido por investigadores del Brigham and Women's Hospital de Boston (EE.UU.), la soledad aumenta el riesgo de acabar padeciendo alzhéimer.

Como explica Nancy J. Donovan, directora de esta investigación publicada en la revista «JAMA Psychiatry», «nuestro trabajo muestra una asociación novedosa entre la soledad y la carga de amiloide cortical en adultos con una función cognitiva normal. Por tanto, nuestros resultados concluyen que la soledad es un síntoma neuropsiquiátrico relevante de la enfermedad de Alzheimer preclínica».

