¿Sabes qué las ‘comidas para llevar’ aumentan el riesgo cardiovascular y de diabetes en los niños?

Cada vez es mayor el número de hogares de nuestro país que encargan comidas al ‘exterior'. Y es que la comida preparada o ‘comida para llevar' no solo resulta mucho más cómoda que cocinar, sino también muy accesible. Pero, esta comida para llevar, ¿es tan nutritiva y, sobre todo, tan ‘sana' como la comida casera? Pues no. Las investigaciones realizadas al respecto muestran que el abuso de la comida para llevar se asocia a una peor dieta, una mayor grasa corporal y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 en los adultos. Sin embargo, las personas mayores de edad no son las únicas ‘destinatarias' de este tipo de comida. Es decir, ¿qué pasa con los niños? Pues que según un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad San Jorge de Londres (Reino Unido), excederse en el consumo de esta forma de alimentación tiene consecuencias igualmente nefastas para los menores, sobre todo un incremento de los factores de riesgo de las patologías cardiovasculares y la diabetes.

Como explica Angela Donin, directora de esta investigación publicada en la revista «Archives of Disease in Childhood», «nuestros resultados sugieren que un mayor incremento en el consumo de ‘comida para llevar', así como en la publicidad directa que nutre este crecimiento, tendrá, muy probablemente, consecuencias adversas para la salud pública, por lo que deben tomarse medidas para desalentarlo».

Exceso de calorías

En el estudio, los autores contaron con la participación de 1.948 niños ingleses con edades comprendidas entre los 9 y los 10 años y que contestaron a distintos cuestionarios sobre sus hábitos alimenticios -incluido el ‘origen' de sus comidas y la frecuencia con la que consumían ‘comida para llevar'-. Y lo que hicieron fue evaluar su estatura, peso, perímetro de cintura, espesor de los pliegues cutáneos, porcentaje de grasa corporal, presión sanguínea y niveles de colesterol.

Fuente original: A.Otero, ABC/Leer más