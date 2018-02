Belén Esteban muestra su bomba de insulina poniendo morritos

Después de una semana desaparecida de los platós de Sálvame, con rumores de su posible bajada de sueldo por parte de La Fábrica de la Tele, Belén Esteban reapareció negando la información: "Necesitaba hacerme unas pruebas médicas porque me van a poner una bomba de insulina".

Se trata de "un pequeño dispositivo que tendré que llevar conmigo junto a la tripa, y que a través de un catéter me irá administrando insulina continuamente, durante las 24 horas del día", explica la Esteban, que añadió: "He tenido que hacer un cursillo".

Pues bien, la colaboradora de Telecinco quiso enseñarlo este lunes a la cámara para callar bocas. "Me voy a dar la vuelta porque quiero enseñarlo a todo el mundo para los que me han llamado mentirosa. Señores, me han puesto ya la bomba de insulina", decía mientras enseñaba el catéter en su costado.

Fuente: Ecoteuve/Leer más

