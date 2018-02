¿Sabes cómo es la vacuna del futuro?

Las vacunas suponen uno de los avances más importantes logrados en la historia de la Medicina, cuando no en la Historia en general. No en vano, y de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas evitan cada año la muerte de más de 2,5 millones de niños en todo el mundo. Sin embargo, y si bien ya son muy eficaces y seguras, todavía se puede hacer mucho por mejorar las vacunas. Es el caso, por ejemplo, de la vía de administración, dado que muchas requieren ser directamente inyectadas y, por tanto, no están exentas del uso de las temidas y dolorosas agujas. O así ha sido hasta el momento. Y es que investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia y de la Universidad de Emory, ambos en Atlanta (EE.UU.), han desarrollado un parche con microagujas que, además de indoloro, desencadena una respuesta inmune frente a la gripe -o lo que es lo mismo, una inmunización frente al virus- tan eficiente y segura como la que se logra con la vacuna tradicional. Una nueva vía de vacunación que no se restringe a la gripe, sino que puede utilizarse con cualquier tipo de vacuna.

Como explica Roderic I. Pettigrew, director del Instituto Nacional de Bioingeniería e Imágenes Biomédicas (NIBIB) de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), organización responsable de la financiación de esta investigación publicada en la revista «The Lancet», «este parche del tamaño de una tirita y con agujas indoloras y solubles puede transformar la forma en que somos vacunados. Una característica especialmente atractiva es que este parche de vacunación pude ser enviado por correo postal y auto-administrado. Y a ello se suma que esta tecnología también es muy prometedora para la administración de otras vacunas en el futuro»

Fuente original: R.I, ABC/Leer más