¿Sabes qué comer despacio nos ayuda a perder peso?

El exceso de peso, tal y como han mostrado infinidad de estudios, es muy perjudicial para la salud. Tal es así que con objeto de poder disfrutar de una vida larga y saludable, es absolutamente crucial que no acumulemos demasiados kilos de más. Y una vez ganados, que los perdamos. Lo cual no resulta nada fácil. Y es que no todas las personas disponen de tiempo o voluntad para hacer ejercicio o ponerse a dieta. Todo ello sin olvidar que las dietas no siempre funcionan. Y no porque las hagamos mal, sino porque el cuerpo siempre se resiste a perder la grasa acumulada. Sin embargo, hay una manera muy sencilla para forzar al cuerpo a que se desprenda de esos kilos de más. Y para ello, como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Kyushu en Fukuoka (Japón), tan solo tenemos tomarnos nuestro tiempo para comer -que no quitarnos nuestras comidas de encima.

Como explica Haruhisa Fukuda, director de esta investigación publicada en la revista «BMJ Open», «los cambios en los hábitos alimenticios pueden afectar a la obesidad, el índice de masa corporal (IMC) y el perímetro de cadera. Así, las intervenciones dirigidas a disminuir la velocidad con la que se come pueden resultar efectivas a la hora de prevenir la obesidad y sus riesgos asociados para la salud».

La digestión comienza al masticar

En el estudio, los autores siguieron la evolución de cerca de 60.000 adultos diagnosticados de diabetes que se sometieron a exámenes médicos periódicos entre los años 2008 y 2013 para evaluar, entre otros muchos parámetros, su IMC y su perímetro de cadera. Y cada vez que uno de los participantes acudía a su médico para someterse a estos exámenes, era preguntado sobre sus hábitos de vida, muy especialmente sobre aquellos relacionados con su alimentación, su calidad de sueño y su consumo de tabaco y alcohol.

Fuente original: A.Otero, ABC/Leer más