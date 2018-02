El importante papel de la Pediatría y Enfermería de Atención Primaria en la información sobre vacunas

Expertos reunidos en la jornada 'Protegiendo Juntos. Trabajando en equipo en vacunas', organizada por GSK junto a la APERMAP, han destacado el papel de la Pediatría y Enfermería de Atención Primaria en la información sobre vacunas que se debe aportar a la sociedad.

Asimismo, los especialistas han llamado la atención sobre las vacunas no financiadas, en las que es preciso además informar de los posibles riesgos graves e infrecuentes, no sólo de las pequeñas molestias y efectos secundarios menores que puede provocar la vacunación.

De hecho, estos profesionales de son las principales fuentes de información de las familias sobre el calendario vacunal y las vacunas no financiadas en el Sistema Nacional de Salud, y en muchas ocasiones son ellos también quienes tienen que resolver las dudas más habituales en torno a la vacunación infantil.

"Son muchas y variadas la dudas que tiene los padres en relación con la vacunación de sus hijos, entre las más habituales, la eficacia de éstas y, en segundo lugar, la preocupación de las reacciones y efectos secundarios. Es en momentos como estos me doy cuenta de la importancia que tiene la educación para la salud desde todos los ámbitos", ha dicho la especialista en Enfermería Pediátrica del Centro de Salud de San Pedro del Pinatar (Murcia), Rita Martínez Torres.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria de la Región de Murcia (APERMAP), Antonio Iofrío de Arce, ha informado de que las dudas legales más habituales en las consultas se refieren a la obligatoriedad de las vacunas y a la administración de vacunas fuera de calendario (no financiadas) por parte del personal de enfermería.

"Los padres disponen de la información sobre la existencia de vacunas no financiadas en la mayoría de los casos. Dicha información se suele suministrar en la primera visita que realizan al centro de salud, aunque otras muchas veces la información de vacunas no financiadas se comenta entre familiares y amigos o medios de comunicación. Los padres tienen confianza ciega en los profesionales y vacunan a sus hijos realmente "Porque así lo indica el Ministerio de Sanidad, pero no porque dispongan de una correcta información sobre las vacunas y lo que suponen a nivel individual y colectivo", ha apostillado.

En este sentido, el especialista en Derecho Sanitario y Consultor del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, Javier Moreno, ha aclarado que, aunque la normativa en materia de receta médica no distingue entre vacunas financiadas y no financiadas, las últimas recomendaciones del Ministerio de Sanidad de orientan a que las vacunas de calendario no precisan receta médica, porque no se requiere un diagnóstico previo y cuentan con una indicación previa de la autoridad sanitaria.

En cambio, prosigue el abogado, en vacunas no financiadas, no hay dudas de que la prescripción médica por denominación comercial es "inexcusable". "Esto no se está haciendo así en todos los casos, y en algunas ocasiones se sustituye la receta por una hoja de recomendaciones para los padres", ha apostillado.

Del mismo modo, Moreno ha recordado que las vacunas son medicamentos biológicos (como las insulinas, hemoderivados u otros tratamientos biotecnológicos), y como tales no es posible su intercambiabilidad por otro producto, es decir, su sustitución en el momento de la dispensación sin autorización expresa del médico prescriptor.

Esta idea ha sido corroborada por el doctor Iofrío, quien ha comentado que cuando hay dos o más vacunas contra la misma enfermedad inmunoprevenible, en general no deben ser intercambiables, es decir, se debe terminar la pauta de vacunación con el mismo preparado (marca de la vacuna) con el que se empezó.

"No se deben cambiar los preparados vacunales de diferentes laboratorios ya que no existen datos sobre la inmunogenicidad y eficacia, y sobre todo la seguridad en caso de mezclar o cambiar marcas", ha zanjado Martínez Torres.