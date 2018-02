La Salud Digital forma parte ya del presente de la investigación biomédica y la asistencia clínica

Expertos reunidos en el marco de la III Jornada que convoca la Asociación Salud Digital (ASD), que tiene lugar en la Fundación Ramón Areces de Madrid, han concluido que la Salud Digital no solo resulta necesaria, sino que "es la clave para garantizar el presente y el futuro de la atención sanitaria de calidad", asimismo han señalado que ya no es solo una promesa de futuro, sino que "forma parte ya del presente de la investigación biomédica y la asistencia clínica".

"Estamos poniendo el apellido Digital a la Salud porque es lo que toca ahora para impulsar su desarrollo, pero dentro de poco ya no hará falta porque estará totalmente integrado y no se entenderá de otra forma", asegura el presidente de la ASD, Jaime del Barrio.

No obstante, considera que la transformación digital en el sector Salud está siendo más lenta que otros sectores, "lo que se está traduciendo en pérdida de oportunidad para elaboradores de productos y prestadores de servicios sanitarios, así como para pacientes y profesionales sanitarios".

Además, "están entrando en escena diferentes agentes no tradicionales del sector que si que ven una oportunidad de negocio, especialmente motivados porque en la economía de los datos en la que estamos inmersos el sector Salud es el principal proveedor de los mismos".

Según se entiende desde la ASD, la Salud Digital no es una cuestión de impregnar de tecnología lo que rodea al mundo de la Salud, sino de aprovechar su potencial para hacerlo mejor. Y en esta tarea "España no tiene nada que envidiar a países de nuestro entorno, lo cual no quita que seamos inconformistas con lo que tenemos: podríamos y deberíamos estar mejor", apunta del Barrio.

Las principales barreras viene derivadas de la resistencia al cambio por parte de los profesionales y de una manifiesta falta de formación, así como de la inmovilidad de las autoridades competentes. Así, entre los principales retos se encuentra la conectividad y la interoperabilidad. "Seguimos teniendo 17 servicios regionales de salud que no intercambian información sanitaria porque no quieren, ya que tecnológicamente habría sido posible hace tiempo. No es una cuestión de presupuesto, es una decisión política estratégica y, además, se precisa de un profundo cambio cultural", denuncia.

En esta jornada participan como ponentes cerca de 40 profesionales de referencia de distintas disciplinas relacionadas con la Salud Digital; además, se espera la participación de más de 150 inscritos.

"Nuestras expectativas son altas a la vista del número de inscripciones pero, sobre todo, por el alto perfil profesional y la transversalidad de los participantes, representantes de todos los agentes que intervienen en el sector de la Salud, lo que nos garantiza una puesta en común altamente productiva sobre la situación actual de la transformación digital en Salud en España", afirma.

De la reunión se prevén consensuar recomendaciones prácticas y líneas de actuación, que marcarán el camino a recorrer por la Asociación Salud Digital a lo largo del año 2018 en diferentes iniciativas.

El secretario General de Sanidad, Javier Castrodeza, preside el acto inaugural de esta reunión, seguido de una conferencia a cargo de Octavi Quintana, presidente de la Fundación PRIMA, quien efectuará una revisión del estado actual del eHealth en Europa; por su parte, el doctor Julio Mayol, miembro de la ASD, cierra el encuentro con la exposición de los 10 grandes retos que existen actualmente en Salud Digital.