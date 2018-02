¿Sabes que los alimentos ultraprocesados parecen aumentar el riesgo de cáncer?

Los alimentos ‘altamente procesados' o ‘ultraprocesados' son aquellos que, elaborados por procedimientos industriales a partir de ingredientes -que no de ningún alimento completo-, son comercializados para su consumo ‘directo'. Es decir, no hay que cocinarlos; basta con sacarlos de la bolsa -o de la lata-. Algo que puede resultar muy útil en la cada vez más frenética ‘vida moderna', hasta el punto de que se estima que estos alimentos ultraprocesados suponen hasta el 50% de todas las calorías diarias que se ingieren en muchos países occidentales. Pero hay un problema: estos productos que, en opinión de numerosos nutricionistas, no pueden ser llegar a ser considerados ‘alimentos', contienen cantidades muy elevadas de sal, grasas y azúcares y muy bajas de vitaminas y fibra. Tal es así que, cuando menos en teoría, no pueden calificarse como ‘demasiado' saludables. Y según un estudio dirigido por investigadores del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de Francia (INSERM), no lo son. Y es que de acuerdo con los resultados, estos alimentos ultraprocesados se asocian a un mayor riesgo de cáncer.

Como explica Thibault Fiolet, director de esta investigación publicada en la revista «The BMJ», «hasta donde nosotros sabemos, el nuestro es el primer trabajo en investigar y destacar un incremento en el riesgo de cáncer en general, y particularmente de mama, asociado al consumo de alimentos procesados».

Ultraprocesados y, ¿cancerígenos?

Los alimentos ultraprocesados incluyen una amplia gama de productos de consumo rápido, caso de los aperitivos -o ‘snacks'-, los refrescos azucarados, las comidas preparadas, los cereales azucarados, la bollería industrial y los productos reconstituidos de la carne. Unos ‘alimentos' que, según han alertado algunos estudios, se asocian a un mayor riesgo de obesidad, de hipertensión arterial y de hipercolesterolemia. Sin embargo, parece que las ‘bondades' de estos productos no acaban aquí. También podrían provocar cáncer.

Fuente original: A.Otero, ABC/Leer más