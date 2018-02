Se puede cambiar nuestra edad biológica cambiando nuestra alimentación

Marta Villa y Alfredo López forman el tandem perfecto. Ella nutricionista, él, cirujano cardiovascular en activo. Juntos, y después de muchas horas de conversaciones sobre los motivos y las causas del envejecimiento, decidieron un día aunar conocimientos para elaborar la Dieta Antiedad. «Es verdad que la edad cronológica es la que marca nuestra fecha de nacimiento, y no la podemos modificar. Pero podemos modificar nuestra edad biológica, que es aquella que refleja nuestro aspecto exterior, cambiando nuestra alimentación», asegura López. «Marta y yo le dimos muchas vueltas al tema, revisamos todo lo que la sociedad había aprendido en las últimas décadas... vimos el éxito que había tenido nuestro blog y decidimos ponerlo negro sobre blanco en este libro».

-El libro, en contra de lo que pueda parecer, no está enfocado al peso, sino a cuidarse. Ustedes dicen que hay personas de 70 que pueden estar mejor que otras de 60.

-Efectivamente, y esa diferencia se puede notar incluso a edades más tempranas (30, 40,...). La sociedad está más enfocada en el peso, sin tener en cuenta el cómo se consigue, pero alguien puede tener un peso teóricamente ideal y estar pésimamente alimentado y enfermizamente «sano». De esa preocupación surgió el libro. Pero no un libro de dieta para la consecución de un número de kilos determinado, sino un texto donde se explicara cómo comer bien y estar sano.

-DIce usted que debemos trabajar sobre los modificables. ¿Cuáles son?

-Fundamentalmente hay dos, y los sabemos todos, pero hay que recordarlos. Cómo comemos y cómo nos movemos, dieta y ejercicio. Qué comemos es fácil de modificar y el movimiento o ejercicio también. Después hay factores que son más complejos de modificar, como el estrés, pero que también podemos variar incluso desde la alimentación, ya que una alimentación desequilibrada es una causa de estrés y además hay alimentos que lo disminuyen

-Cuidarse es una cosa que sabemos todos pero... ¿qué sinifica para ustedes?

-Cuidarse es proporcionar a nuestro cuerpo lo que le hace falta para el día a día, de forma equilibrada, y aprender a aplicar ese equilibrio a todas las facetas de nuestra vida.

-¿Podemos frenar el proceso de envejecimiento, o realmente lo único que podemos hacer es no acelerarlo?

-Seguro que ha observado que hay personas que parecen más jóvenes de lo que son. Como decíamos, no todo el mundo envejece igual por cuestiones genéticas, pero lo que sí está en nuestras manos es evitar agresiones orientadas hacia nuestro propio envejecimiento.

-Cuando el cuerpo nos pide determinado alimento, ¿hay que escucharlo? ¿Es que necesitamos suplir alguna carencia?

-Depende de lo que pida el cuerpo. Hay que tener en la cabeza lo que es bueno o no. El cuerpo es muy sabio. Pero cuidado. Porque el alimento que nos pide puede estar relacionado con el estrés. Cuando alguien está estresado, el cuerpo libera una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Es un sistema químico. El cuerpo interpreta que hay estrés, que estamos en una situación de emergencia, y que vamos a necesitar mucho alimento para tener energía y salir del apuro en el que estamos. Como lo que hemos pensado es "que vienen tiempos malos", lo que ocurre es que vamos a acumular grasa "por lo que pudiera pasar" (y engordamos). Queremos darle alta energía. Pero el cuerpo está pidiendo algo que no es lo más adecuado quizás (alimentos muy dulces o con mucha grasa). En lugar de una bolsa de patatas fritas o dulces, lo ideal sería tomar unos frutos secos, salmón, un plátano o yogur, que lo que te aportan es salud. Ojo, que eso no significa que haya que prohibir las otras cosas.

-La gente está cansada de oir hablar de dietas, y al final siempre volvemos a la mediterránea. ¿En qué se basa la dieta antiedad de su libro? ¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos?

-La dieta mediterránea es interesantísima, y es muy útil, para nosotros además es casi intuitiva porque se ha venido haciendo históricamente donde vivimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que nosotros intentamos es aportar a esa dieta los avances de la Ciencia Moderna.

Fuente original: Carlota Fominaya, ABC/Leer más