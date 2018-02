Mujer transgénero consigue, por primera vez, dar de mamar a su bebé

Investigadores de Nueva York lograron por primera vez que una mujer transgénero dé de lactar con éxito. Esto se llevó a cabo con la ayuda de terapia hormonal y el uso de un extractor de leche. Los científicos informan que la leche de la paciente fue suficiente para que su hijo no tuviera que consumir productos artificiales durante las primeras seis semanas de vida. El caso se describe en detalle en un artículo publicado en la revista Transgender Health.

Aproximadamente en la mitad del embarazo, los lactocitos comienzan a producir calostro -una secreción de la glándula mamaria, que unas horas después del parto es reemplazado por leche materna-. Su desarrollo es promovido por la hormona prolactina, que estimula los lactocitos. La liberación de la leche de los alvéolos se debe a la hormona oxitocina, que se libera en grandes cantidades durante el trabajo de parto y los primeros contactos entre la madre y el bebé recién nacido.

La lactancia materna, sin embargo, se puede lograr incluso si la mujer no dio a luz a un niño. Esta lactancia se llama inducida, es causada por la terapia hormonal y la estimulación de los pezones (deben ser succionados por un niño o puede usar un dispositivo especial como un extractor de leche). Hasta ahora, sin embargo, la lactancia inducida no se ha logrado en personas que han cambiado el sexo de hombre a mujer.

Una mujer de treinta años fue a uno de los centros médicos en Nueva York con el propósito de producir leche para alimentar a su bebé. Su pareja era la que estaba embarazada pero se negaba a la lactancia materna. La paciente se encontraba en terapia hormonal para el cambio de sexo de hombre a mujer desde el 2011 (a lo largo de seis años antes del desafío experimental de la lactancia).

El experimento fue supervisado por un grupo de científicos dirigido por Zil Goldstein y tomó tres meses y medio antes del nacimiento del niño. Durante este período, la mujer tomó diariamente domperidona, un medicamento que induce a la producción de prolactina. Si bien hay evidencia de que esta droga evidencia puede aumentar la producción de leche, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU ha advertido previamente que no debe usarse para este propósito. Los médicos también aumentaron la dosis de otros medicamentos recetados para mujeres: progesterona (hasta 200 miligramos) y estradiol (hasta 8 miligramos). Además, la mujer tuvo que estimular sus pezones tres veces al día con la ayuda de un extractor de leche.

Al comienzo del tratamiento, la dosis de domperidona fue de 10 miligramos por día: durante el primer examen, la mujer logró producir una gota de leche. Luego, la dosis de domperidona y progesterona se duplicó, y el estradiol se aumentó a 12 miligramos; Además, el uso del extractor de leche se aumentó a seis veces al día. Dos semanas antes del nacimiento del niño, tres meses después del inicio del tratamiento, la mujer logró producir alrededor de 227 gramos de leche por día.



Polémica y efectos desconocidos

En el momento de la publicación del trabajo, a principios de enero, el bebé de seis meses, completamente sano, seguía amamantando de forma natural (además de las fórmulas para lactantes que se introdujeron después de seis semanas debido a la pequeña cantidad de leche producida por la mujer). Los científicos informan que este es el primer caso de éxito en la lactancia inducida en las mujeres transgénero y en el futuro puede utilizarse con éxito en la terapia transexual.

Sin embargo, esta primera prueba no está libre de polémica. El experimento no estudió la composición de la leche, por lo que no sabemos si tiene la misma combinación de componentes que la leche de las nuevas madres gestacionales y cuales serán sus efectos en el infante (quien tampoco tiene edad para consentir un experimento de ese tipo). "Esto significa que la práctica aún no puede recomendarse", dice Madeline Deutsch en la Universidad de California.

Fuente: N+1