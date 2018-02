¿Sabes qué es la ‘hipertensión de bata blanca’?

Acudir al médico puede ser una experiencia estresante para muchas personas. Y es que hay muchos pacientes que, aun no sintiendo ansiedad, experimentan una subida de su presión sanguínea por el simple hecho de estar en una consulta. Se trata de la denominada ‘hipertensión de bata blanca', término que define la elevación transitoria de la presión arterial que manifiestan algunas personas en los entornos sanitarios, caso de una visita al médico o de encontrarse en un hospital. Una ‘hipertensión' que no es tal, dado que las cifras vuelven a normalizarse en cuanto el individuo sale por la puerta de la consulta. Sin embargo, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California en Irvine (EE.UU.) muestra que, quizás, esta hipertensión de bata blanca no sea realmente un fenómeno inocuo, sino que podría estar alertando de un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en algunas personas, especialmente las más mayores.

Como indica Stanley S. Franklin, director de esta investigación publicada en la revista «Journal of the American College of Cardiology», «nuestros resultados sustentan la hipótesis de que un pequeño número de pacientes considerados como ‘hipertensos de bata blanca' tienen en realidad hipertensión sistólica aislada, una condición común en la que si bien la presión diastólica es normal, la presión sistólica es demasiado alta. Y esta hipertensión sistólica aislada puede ser un indicador de riesgo de una futura enfermedad cardiovascular o de un ictus».

Signo, que no anécdota

Desde que fuera descrita por primera vez en el año 1897 por el médico italiano Scipione Riva-Rocci, la ‘hipertensión de bata blanca' ha sido objeto de numerosas investigaciones dirigidas a evaluar su presunta inocuidad. Y lo que han mostrado los estudios más recientes es que se trata de un fenómeno más común en la tercera edad, así como que las diferencias entre las lecturas en la presión sanguínea en la consulta del médico y el domicilio van aumentando con el paso de los años. Pero, ¿es en realidad un fenómeno inofensivo o es la ‘tapadera' de algo más?

Para responder a esta pregunta, los autores siguieron durante cerca de una década la evolución de 653 pacientes con ‘hipertensión de bata blanca', 92 de los cuales superaban los 60 años, y compararon los resultados con los de 653 personas que, con las mismas edades y un riesgo cardiovascular similar, mostraban las mismas cifras normales de presión arterial tanto en la consulta del médico como en sus casas.

Fuente original: M.López, ABC/Leer más