¿Sabes cómo puedes decirle a alguien que tiene que adelgazar sin herirle?

La clave es apostar por la salud

Es verdad, reconoce esta doctora, que la «operación bikini» «es el eslogan más usado antes del verano pero como médico, y dadas las cifras de obesidad que tenemos en España, creo que debemos enfocar el problema en poner remedio a la obesidad mucho más allá de un tema estético, sino tratándolo como un problema de salud, que es lo que realidad es», insiste Amaro.

Poner fin a esos kilos de más no es un capricho, una moda, o un asunto banal, advierte esta médica, «sino algo necesario para evitar las complicaciones sobreañadidas que esta trae consigo (hipertensión, diabetes, ictus, problemas cardiovasculares, problemas traumatológicos...). Para esto además no hace falta ser muy mayor, ni estar muy gordo, sino sencillamente tener algunos kilos de más que tu cuerpo va a aumentando progresivamente año tras año».

Por tanto, aquellos que entienden que alguien querido necesitaría adelgazar, «deberían apostar por transmitirle la idea de cuidar su salud», insiste esta doctora. «Que no buscamos que se meta en una talla 38, sino que es necesario tener un cuerpo sano, y mantenerlo en el tiempo, porque es el único que tenemos. No hay recambio». Lo que no hay que hacer, prosigue, «es bombardear a esa persona con imágenes de tipazos, sino con lo bien que se va a sentir cuando empiecen a dejar de dolerle las rodillas». Al fin y al cabo, concluye, «nacimos para ser reales, no perfectos. Y un cuerpo sano significa bonito, pero no según los cánones que establece la moda. La salud implica belleza, tanto física como mental, y esto no se puede medir según unos cánones estéticos».

