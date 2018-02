¿Sabes cómo puedes perder peso para siempre?

Afirmaciones como «doctora, yo no quemo nada», o «yo no como tanto para engordar así», o «hago ejercicio, pero no adelgazo ni un gramo» son frases que las doctora María Concepción Vidales oye habitualmente en su consulta. Y no les falta razón, apunta: «Ellos mismos son conscientes de que algo falla a la hora de quemar las calorías que consumen, aun a veces haciendo comidas muy livianas o ejercicio físico con regularidad». Ella, sin embargo, pesa los mismo ahora que cuando tenía 25 años. La «culpa» la tiene, asegura, la forma de cuidar su metabolismo. Ahora ha intentado resumir todos sus conocimientos en su último y exhaustivo libro, sugerentemente titulado «Activa tu metabolismo para cambiar tu vida».

-¿Qué es, exactamente, el metabolismo?

-El metabolismo basal es la energía necesaria, en calorías, que el cuerpo necesita para mantener sus funciones orgánicas vitales de manera natural. Es decir, la energía que necesita para respirar, hacer una correcta digestión, o incluso para mantener una actividad intelectual. Para medir su valor, no tenemos en cuenta la actividad física. Pero el valor de la tasa metabólica en reposo nos da un dato fundamental de cuántas calorías debemos consumir para mantenernos en el peso ideal y no excedernos en su consumo para no ganar peso.

-¿Cuántas calorías necesitamos para estar sanos?

-Esa es la pregunta del millón, porque la respuesta va a depender de muchos factores, entre ellos la actividad física que se realiza cada día, y que es diferente para cada uno en función de la edad, el tamaño, la altura, el sexo, el estilo de vida y el estado de salud en general. Así, un hombre promedio requiere alrededor de 2.700 calorías para mantener su peso, mientras que la mujer promedio necesita solo 2.200 calorías, aproximadamente.

-Si deseamos mantener nuestro peso y nuestro estado de salud, ¿con qué debemos ser especialmente cuidadosos?

-Hemos de tener mucho cuidado con las calorías ocultas, presentes en la glucosa, la sacarosa, la dextrosa, el jarabe de malta, el jarabe de azúcar de caña, las melazas... Este tipo de alimentos aportan calorías vacías, y son habituales no solo en chucherías y refrescos, sino en todo tipo de postres procesados, salsas, aliños, sopas y cremas, cereales integrales para el desayuno, conservas, embutidos y muchos otros productos.

-¿Estamos gordos o flacos según el metabolismo que nos haya tocado?

-El metabolismo puede estar codificado genéticamente, y que te toque uno un poco más lento, pero no es el causante único de la obesidad. De hecho el asunto es multifactorial. Para adelgazar es imprescindible modificar el metabolismo. Pero la buena noticia es que es posible acelerarlo para quemar más y perder esos kilos de sobra para siempre. O ralentizarlo, si lo necesitamos.

-Ese metabolismo «un poco más lento»... ¿se hereda de padres a hijos?

-No... Lo que sí hay es muchos factores medioambientales que lo alteran: el país donde vivimos y la forma que tenemos de comer, el trabajo que desempeñamos, el hacer o no hacer ejercicio físico... y yo añadiría una más, que no se suele citar pero que desgraciadamente es muy habitual entre mis pacientes: el estrés emocional.

