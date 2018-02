¿Sabes cómo puedes protegerte del resfriado común?

Las personas infectadas pueden propagar los virus que causan los resfriados a través del aire y del contacto personal cercano con otras personas. Usted también puede infectarse a través del contacto con las heces (la caca) o las secreciones respiratorias de una persona infectada. Esto puede pasar cuando le da la mano a alguien que tiene un resfriado o toca la manija de una puerta con el virus, y luego se toca los ojos, la nariz o la boca.

Puede ayudar a reducir el riesgo de resfriarse al:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón

Láveselas por 20 segundos y luego ayude a los niños pequeños a hacer lo mismo. Si no tiene agua y jabón disponibles, use un limpiador de manos a base de alcohol. Los virus que pueden causar los resfriados pueden vivir en las manos, por eso lavárselas regularmente puede ayudar a protegerlo para que no se enferme.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar

Los virus que causan los resfriados pueden entrar al cuerpo de esta manera y hacer que se enferme.

Mantenerse alejado de las personas que estén enfermas

Las personas enfermas pueden propagar los virus que causan el resfriado común mediante el contacto cercano con los demás.

Ayude a reducir el riesgo de resfriarse al lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Fuente: CDC