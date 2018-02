¿Sabes qué es la Escarlatina y cómo combatirla?

Si su hijo tiene dolor de garganta y un sarpullido, puede ser escarlatina. El médico de su hijo puede hacerle una prueba rápida de estreptococos para averiguarlo. Si su hijo tiene escarlatina, los antibióticos pueden ayudarlo a que se sienta mejor más rápido y a prevenir problemas de salud a largo plazo. Los antibióticos también pueden ayudar a proteger a los demás para que no se enfermen.

La escarlatina -o fiebre escarlata- es una infección bacteriana causada por estreptococos (Streptococcus) del grupo A. Estas bacterias causan muchos tipos de infecciones, como amigdalitis estreptocócica e infecciones de la piel. Ciertas bacterias estreptocócicas producen una toxina (veneno) que puede ocasionar un sarpullido rojo: el "escarlata" que le da el nombre a la enfermedad. La escarlatina es por lo general una enfermedad leve que afecta con más frecuencia a los niños entre los 5 y 15 años.



Síntomas comunes de la escarlatina

Garganta muy enrojecida y adolorida.

Fiebre (101 °F [38.3 °C] o más).

Sarpullido rojo con textura de papel de lija.

Piel de color rojo intenso en los pliegues de las axilas, los codos y la ingle.

Una capa blancuzca en la lengua.

Lengua "aframbuesada" (roja y con pequeños bultos).

Inflamación de las glándulas del cuello.

Las personas pueden transmitir a los demás las bacterias de la escarlatina

Las bacterias estreptocócicas del grupo A pueden vivir en la nariz y la garganta de las personas. Estas bacterias se propagan mediante el contacto con gotitas provenientes de la tos o los estornudos de una persona infectada. Si usted se toca la boca, la nariz o los ojos después de haber tocado algo que tenga estas gotitas, se podría enfermar. Si bebe del mismo vaso o come del mismo plato de una persona enferma, también se podría enfermar. Se puede contraer escarlatina por el contacto con las llagas de las infecciones de la piel causadas por estreptococos del grupo A.



Escarlatina: Qué se puede esperar

Por lo general, la enfermedad comienza con fiebre y dolor de garganta. También se pueden presentar escalofríos, vómitos o dolores abdominales. La lengua puede estar cubierta con una capa blancuzca y verse hinchada. Además, puede presentar una apariencia aframbuesada o de fresa (roja y con pequeños bultos). La garganta y las amígdalas pueden estar muy enrojecidas y adoloridas, y puede ser doloroso tragar. Aunque las mejillas pueden estar enrojecidas, el área alrededor de la boca puede estar pálida.

Por lo general, el típico sarpullido rojo aparece uno o dos días después del comienzo de la enfermedad. Sin embargo, puede presentarse antes que la enfermedad y hasta 7 días después. El sarpullido suele aparecer primero en el cuello, las axilas y la ingle (el área entre el abdomen y los muslos). Con el tiempo, se extiende al resto del cuerpo. Por lo general, el sarpullido empieza como parches rojos planos y pequeños que poco a poco se convierten en bultos diminutos ásperos como el papel de lija.

Los pliegues de las axilas, los codos y la ingle podrían presentar un color rojo más intenso que el del resto del cuerpo. Los médicos denominan esto como líneas de Pastia. El sarpullido de la escarlatina por lo general desaparece en unos 7 días. Al hacerlo, se puede descamar la piel de la punta de los dedos de las manos y los pies, y el área de la ingle. Esta descamación puede durar varias semanas.

Los médicos pueden hacer pruebas de detección y tratar la escarlatina

Debido a que muchos virus y bacterias pueden causar enfermedades que producen un sarpullido rojo y dolor de garganta, consulte al médico sobre la prueba de estreptococos si su hijo tiene un sarpullido rojo y dolor de garganta. La prueba de estreptococos implica que se tome una muestra de la garganta con un hisopo y se le haga un análisis para ver si las bacterias estreptocócicas del grupo A están causando la enfermedad. Si la prueba resulta positiva, el médico de su hijo le recetará antibióticos. Los antibióticos ayudan a que una persona con escarlatina se sienta mejor más rápido, previenen problemas de salud a largo plazo y protegen a los demás para que no se enfermen.

Problemas de salud a largo plazo causados por la escarlatina

Los problemas de salud a largo plazo causados por la escarlatina no son frecuentes, pero incluyen:

Fiebre reumática (enfermedad inflamatoria que puede afectar el corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro)

Enfermedad renal (inflamación de los riñones llamada glomerulonefritis posestreptocócica)

Otitis media (infecciones de oído)

Infecciones de la piel

Abscesos (sacos de pus) en la garganta

Neumonía (infección en los pulmones)

Artritis (inflamación de las articulaciones)

El tratamiento con antibióticos puede prevenir la mayoría de estos problemas de salud.



Cómo prevenir las infecciones: Lávese las manos

No existe ninguna vacuna para prevenir la escarlatina. La mejor manera de evitar contraer y transmitir las bacterias que causan la escarlatina es:

Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo después de toser o estornudar y antes de preparar alimentos o de comer.

Lavar los vasos, platos y otros utensilios para comer luego de que los use una persona enferma.

Quedarse en la casa y no ir al trabajo, a la escuela o a la guardería hasta que ya no se tenga fiebre y se lleve al menos 24 horas tomando antibióticos.

Es particularmente importante que toda persona que tenga dolor de garganta se lave las manos con frecuencia.

Fuente: CDC