¿Sabes que la diabetes podría tener un origen vírico?

La insulina es la hormona responsable de que las células capten la glucosa de la sangre para producir energía. En consecuencia, y en caso de déficit o ausencia de esta hormona, el torrente sanguíneo acaba portando un exceso de glucosa. O lo que es lo mismo, aparece la diabetes, ya sea porque el cuerpo no es capaz de producir insulina -diabetes tipo 1- o no puede utilizarla adecuadamente -diabetes tipo 2-. Sin embargo, es posible que esta ausencia o déficit de insulina tenga su origen en un agente infeccioso. Más concretamente, en un virus. Y es que como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores del Centro Joslin de Diabetes en Boston (EE.UU.), hay virus que son capaces de producir unas moléculas similares a la insulina y a otras hormonas que podrían encontrarse detrás de la aparición de la diabetes y otras muchas enfermedades -incluido el cáncer.

Como explica Emrah Altindis, director de esta investigación publicada en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences», «nuestro trabajo podría abrir un nuevo campo que podríamos denominar ‘endocrinología microbiana'. Hemos visto que los péptidos similares a la insulina fabricados por los virus pueden actuar tanto en las células de roedores como en las humanas. Por tanto, y dado el gran número de péptidos microbianos a los que nos exponemos, se abre una ventana para las interacciones ‘microbio-huésped'. Esperamos que el estudio de estos procesos nos ayude a entender mejor el papel de los microbios en las enfermedades humanas».

Es más; como apunta Ronald Kahn, co-autor de la investigación, «el hallazgo de hormonas similares a la insulina de origen vírico hace que nos preguntemos qué papel pueden jugar en la diabetes, las enfermedades autoinmunes, el cáncer y otras enfermedades metabólicas».

Hormonas infecciosas

Los autores del nuevo estudio llevan años analizando las secuencias genómicas de virus y bacterias para ver si estos ‘microbios' tienen la capacidad de producir péptidos similares a la insulina que puedan desencadenar el desarrollo de la diabetes. Una labor que, entre otros frutos, ha posibilitado la identificación de varios virus capaces de fabricar péptidos muy similares a 16 hormonas humanas y proteínas reguladoras. Y entre estos, cabe destacar cuatro virus que producen proteínas muy similares a la insulina. Unos virus que, lejos de suponer un peligro para el ser humano -y resto de mamíferos-, infectan únicamente a los peces. Pero, ¿es posible que estos virus también puedan actuar sobre los mamíferos?

