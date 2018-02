Farmaindustria cree que la transparencia y compromiso entre todos los agentes es clave ante la falta de fármacos

Farmaindustria ha asegurado que aumentar el nivel de transparencia en el conjunto de la cadena del medicamento y fomentar el diálogo y el compromiso firme de todos los agentes implicados son las principales claves que permitirán plantear la solución a las situaciones de faltas o desabastecimientos de fármacos.

"Desde el punto de vista de la industria, hay que diferenciar entre un desabastecimiento debido a factores imprevisibles (una catástrofe natural que afecta a la planta de producción, problemas con los proveedores de la materia prima o en la propia cadena de producción etcétera) y aquellas situaciones donde existen causas previsibles, como cuando se dan aumentos de demanda estacional, se plantean cambios en la formulación o expira la patente de un producto", ha dicho el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, en el VII Foro de Distribución Farmacéutica.

En este contexto, prosigue, cuando el desabastecimiento se debe a causas predecibles los laboratorios tienen la obligación de adelantarse al problema y debe, además, informar lo antes posible a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para prever alternativas y encontrar de forma conjunta soluciones para que ese medicamento vuelva a producirse.

No obstante, tal y como ha recordado Arnés, en el 80-90 por ciento de los casos de faltas o desabastecimientos existen productos de sustitución en el mercado con el mismo principio activo. Con todo, ha recalcado que cuando hay riesgo de que se produzca una laguna terapéutica (situación en la que no hay fármaco alternativo), el laboratorio está obligado a seguir suministrando el producto al mercado, incluso en ocasiones en las que no tenga viabilidad económica.

"Los desabastecimientos debido a causas económicas por parte de las compañías farmacéuticas son absolutamente minoritarias", ha añadido Arnés para aludir al comercio paralelo (el desvío al mercado comunitario de 'stocks' de medicamentos) como una de las causas principales de faltas, si bien es cierto que este fenómeno, que era "intensivo" en España en el pasado, es ahora de una dimensión mucho menor.



TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Por todo ello, a su juicio, el incremento del nivel de transparencia en el conjunto de la cadena del medicamento que supondrá la puesta en marcha, en febrero de 2019, del nuevo Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SeVEM) será "sin duda" una garantía adicional para conocer en cada caso en qué punto de la cadena de suministro se localiza el problema y afrontar con mayores garantías los posibles desabastecimientos.

"Gracias a la transparencia que aportará este sistema de trazabilidad veremos dónde se trunca la cadena del medicamento, y tendremos más herramientas encontrar soluciones entre todos a los casos de desabastecimiento, salvo en aquellos donde no se puedan prever las causas", ha apostillado.

Finalmente, Arnés ha asegurado que los desabastecimientos, que no son exclusivos de los medicamentos, sino que afectan a otros productos sanitarios, no suponen un "problema grave" en el país porque España es uno de los países desarrollados que cuenta con mejores procedimientos para evitar estas situaciones. "Todo ello no obsta para que la falta de disponibilidad de medicamentos siga siendo una prioridad para la industria farmacéutica", ha zanjado.