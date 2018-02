Lo importante para perder peso es comer bien

Llegado el momento de ponerse a dieta para perder peso, son muchas las personas que se hacen la misma pregunta: ¿es mejor restringir la ingesta de grasas o de carbohidratos? Una cuestión sobre la que nadie se pone de acuerdo -tampoco los dietistas y los nutricionistas- y que, según han sugerido algunos estudios, depende del genotipo de cada persona. Es decir, en función de los genes que portemos, será mejor una dieta baja en grasas o una baja en azúcares. O según otros trabajos, la clave está en nuestros niveles de insulina -que igualmente vienen condicionados por nuestros genes-. Pero más allá de estas ‘sugerencias' científicas, ¿cuál es mejor? ¿Baja en grasas o baja en carbohidratos? Pues como concluye un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (EE.UU.), da igual. El peso que se pierde con ambas es similar. Y no, nuestros genes y nuestros niveles de insulina no tienen nada que ver.

Como explica Christopher Gardner, director de esta investigación publicada en la revista «JAMA», «todos hemos oído las historias de un amigo al que le fue genial con una dieta y de un segundo amigo que siguió la misma dieta y en el que no funcionó nada bien. La razón se explica porque todos somos muy diferentes y aún estamos empezando a comprender las causas para esta diversidad. Entonces, quizás no deberíamos preguntar cuál es la mejor dieta, sino ¿cuál es la mejor dieta para quién?».

Historia de dos dietas

El estudio fue llevado a cabo con la participación de 609 mujeres y varones que, con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, fueron seleccionados de forma totalmente aleatoria a seguir durante un año una dieta baja en grasas o una dieta baja en carbohidratos. Unos participantes que, previamente a comenzar a restringir su alimentación, se habían sometido a diversas pruebas para evaluar sus niveles de insulina y para conocer parte de su genoma -concretamente, los autores se centraron en aquellos patrones genéticos asociados con la producción de proteínas implicadas en el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos.

Llegados a este punto, ¿en qué consistió cada una de las dietas? Pues en ambos casos y durante las primeras ocho semanas, los participantes tuvieron que limitar su consumo diario de grasas o carbohidratos a tan solo 20 gramos. Sin embargo, y cumplidos ya estos primeros dos meses, los autores permitieron que añadieran gradualmente entre 5 y 15 gramos de grasas o carbohidratos a sus dietas hasta alcanzar un ‘equilibrio' que pudieran mantener a lo largo de toda la vida. El resultado es que concluidos los 12 meses, los participantes que seguían la dieta baja en azúcares consumían una media de 132 gramos de carbohidratos diarios. Y aquellos con la dieta baja en grasas, un promedio de 57 gramos de grasas por día. Unas cantidades que los autores calificaron como ‘satisfactorias' dado que, previamente al estudio, el consumo medio diario de carbohidratos era de 247 gramos. Y el de grasas, de 87 gramos.

La pérdida de peso que se logra con las dietas bajas en grasas o en carbohidratos es similar

Pero aún hay más. Ambas dietas eran saludables. Los refrescos ‘light' pueden ser bajos en azúcar, pero no son saludables. Y lo mismo pasa con la manteca de cerdo, que puede ser baja en grasa pero no es saludable. Como indica Christopher Gardner, «nos aseguramos que con independencia del tipo de dieta que siguieran, ninguno de los participantes consumiera alimentos procesados. También les aconsejamos que siguieran la dieta de un modo que no sintieran hambre, pues de lo contrario es muy difícil mantenerla a largo plazo. Y también queríamos que eligieran un plan dietético que pudieran seguir potencialmente para siempre, y no una dieta de abandonarían al final del estudio».

