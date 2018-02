¿Sabes que nueve de cada diez corredores aficionados no se preparan bien?

Casi 2.400 mujeres y hombres de nuestro país han participado, a través de un cuestionario online autoadministrado, en el VI Estudio CinfaSalud: «Percepción y hábitos de los corredores y corredoras españoles». Esta investigación, elaborada por Cinfa, cuenta con el aval de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED).

Se estima que el 63% de los aficionados a este deporte en nuestro país son hombres y el 37%, mujeres. De acuerdo con los datos del estudio, más de la mitad (53,7%) sale a correr tres o más veces semanales y, en total, corren de media 3 horas y 22 minutos a la semana.

El cuidado de la salud, la principal motivación

Cuidar la salud (29,4%), tener un buen aspecto físico (18,1%), la superación personal (18%) y divertirse (17,5%) son las principales motivaciones del corredor español. Paralelamente, los principales beneficios psicológicos que los encuestados afirman obtener cuando practican este deporte son la mejora del estrés y la ansiedad (33,8%), del humor (26,5%) y de la autoestima (24,2%). Este último beneficio es más percibido por ellas que por ellos (el 25% de las mujeres lo perciben frente al 23,5% de los hombres).

9 de cada 10 runners no se preparan bien

El VI Estudio CinfaSalud pone en evidencia la falta de preparación de los runners españoles: nueve de cada diez (93,3%) no toman las medidas preventivas básicas para realizar este deporte. En primer lugar, tres de cada cuatro no se han realizado nunca una prueba de esfuerzo (75,1%), el 86,2% no sigue un plan de alimentación adaptado a su práctica deportiva de manera regular, y tres de cada cuatro (77%) tampoco siguen un plan de entrenamiento regular. Además, la mitad de los corredores (48,5%) no realiza ejercicios de calentamiento y estiramiento antes y después de correr, necesarios para una práctica saludable de este deporte.

