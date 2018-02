¡Cuidado!, los piratas informáticos pueden hackear los marcapasos

¡Cuidado! Los dispositivos médicos, incluidos los dispositivos electrónicos cardiovasculares implantables como los marcapasos o desfibriladores, pueden ser hackeados, como ocurre con el resto de los dispositivos electrónicos, como móviles, tablets u ordenadores. En un estudio publicado por Colegio Estadounidense de Cardiología en «Journal of the American College of Cardiology», advierte de este riesgo y propone algunas medidas para mejorar la ciberseguridad en estos dispositivos.

La ciberseguridad en el campo médico se refiere a la integración de dispositivos médicos, redes de computadoras y software. Si bien no ha habido informes clínicos reales de piratería maliciosa o inadvertida o ataques de malware que afecten a dispositivos cardíacos, recientemente se ha descubierto esta posibilidad. Las razones para hackear los dispositivos médicos incluirían motivos políticos, financieros, sociales y personales. Y los dispositivos pueden ser pirateados local o remotamente.

«La verdadera seguridad cibernética comienza cuando se diseña un software protegido desde el principio, y requiere la integración de múltiples partes interesadas, incluidos expertos en software, expertos en seguridad y asesores médicos», explica Dhanunjaya R. Lakkireddy, del Hospital de la Universidad de Kansas (EE.UU.) y autor del artículo.

