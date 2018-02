¿Sabes cuáles son las conexiones neuronales del pensamiento creativo?

La creatividad de las personas está relacionada con la solidez de las conexiones entre tres diferentes partes del cerebro responsables de las funciones ejecutivas, el trabajo en modo pasivo y la capacidad de determinar los estímulos relevantes. Esto fue descubierto por científicos estadounidenses que lograron correlacionar las habilidades creativas de las personas y la actividad de sus cerebros. Así lo señala un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las habilidades creativas son necesarias para el progreso tecnológico y cultural; por la creatividad responde el llamado pensamiento divergente, una especie de enfoque creativo hacia una tarea, que consiste en encontrar un conjunto de soluciones para el mismo problema. Los correlatos neuronales de tal pensamiento todavía no están exactamente definidos. Se cree que por él responden tres redes neuronales del cerebro humano: el ejecutivo (a cargo del rendimiento cognitivo), el sistema de trabajo pasivo del cerebro (cortico-parietal), y una red responsable de encontrar estímulos relevantes.

Los autores de la nueva investigación, bajo la dirección de Paul J. Silvia, de la Universidad de Carolina del Norte, EEUU, decidieron comprobar cómo la conexión de los sistemas neuronales responsables de pensamiento divergente, se correlaciona con el nivel de creatividad: en otras palabras, ¿es posible determinar, por la conexión, si una persona es capaz de pensar creativamente?

En el estudio participaron 163 personas (la edad media fue de 22.5 años). Antes del estudio, se les pidió a los participantes completar un cuestionario sobre cuán creativos se consideran ellos mismos, e informar sobre sus éxitos en el arte y la ciencia. Luego, los datos recibidos se correlacionaron con los indicadores de creatividad obtenidos durante la ejecución de una tarea en el escáner.

