¿Sabes que la resonancia magnética predice efectividad de tratamientos contra el trastorno obsesivo-compulsivo?

Científicos estadounidenses lograron predecir la efectividad de la psicoterapia en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Ello gracias a un análisis de las conexiones funcionales del cerebro de los pacientes durante la resonancia magnética funcional (IRMf) en estado de reposo. La revista Proceedings of the National Academy of Sciences publica los resultados del trabajo.

Una de las formas de tratar el TOC es la psicoterapia cognitivo-conductual. El método se basa en identificar las causas del surgimiento de los estados mentales, su análisis por parte del paciente junto con un especialista, así como el refuerzo de patrones positivos de conducta. Sin embargo, la psicoterapia requiere mucho tiempo y dinero y no siempre es eficaz, por lo tanto, se necesita un método de predicción preciso para saber su utilidad.

Los científicos dirigidos por Jamie D. Feusner, de la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles, propusieron predecir la eficacia del tratamiento del TOC con ayuda de la terapia cognitivo-conductual analizando datos de neuroimágenes. En su estudio, participaron 42 personas de 18 a 60 años con TOC diagnosticado.

En cuatro semanas, los participantes se sometieron a una terapia cognitivo-conductual diaria para tratar el TOC. El análisis de las conexiones funcionales del cerebro se llevó a cabo antes y después del tratamiento con IRMf en reposo. En primer lugar, a los científicos les interesó las conexiones neuronales de los sistemas visual y sensoriomotor, así como las conexiones neuronales dorsales y ventrales responsables de la atención, y la red neuronal por defecto -su mal funcionamiento está asociado con el desarrollo del TOC.

Antes del tratamiento, 21 personas se encontraban en lista de espera durante cuatro semanas. En este momento, no se sometieron a psicoterapia: los datos de resonancia magnética funcional obtenidos antes y después del tiempo de espera se utilizaron como una condición de control.

En base a los datos sobre la integridad y actividad de las conexiones neuronales antes del tratamiento, así como a la información acerca de la gravedad del trastorno obsesivo compulsivo, la toma de medicamentos dirigida a su tratamiento, y los datos demográficos, los científicos han identificado una lista de propiedades que caracterizan a la presencia de la enfermedad en 32 participantes. Estos datos luego se correlacionaron con los resultados de la terapia: tanto los datos de fMRI como la gravedad de los síntomas del TOC. Los datos de los diez participantes restantes se usaron para la predicción.

Los científicos hallaron que hasta el 67% de las diferencias en la efectividad del tratamiento pueden predecirse a partir de la funcionalidad de las conexiones antes del tratamiento. Los marcadores más indicativos fueron la comunicación funcional dentro de la red neuronal por defecto (responsable de la actividad del cerebro en reposo) y el sistema visual.

