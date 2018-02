¿Sabías que 1 de cada 10 adultos sufre lumbalgia?

El dolor lumbar afecta a una de cada diez personas en edad adulta en algún momento de su vida y suele presentarse en episodios repetitivos, según ha señalado el jefe de la Unidad del Dolor de HM Hospitales, Juan Pérez-Cajaraville.

"Su elevada prevalencia, el impacto que provoca en la calidad de vida del paciente y su coste económico lo convierten en un problema de salud pública, ya que el dolor puede llegar a cronificarse, suponiendo un grave problema para la vida cotidiana de quien lo sufre", ha destacado el experto.

En estos casos, y también para pacientes complejos como los pluripatológicos o los que se encuentran en cuidados paliativos, se recomienda el manejo en Unidades del Dolor, ya que "el abordaje del dolor lumbar es complejo, ya que tanto en el pronóstico como en la respuesta al tratamiento intervienen factores físicos, psicológicos, sociales y laborales difíciles de valorar", ha señalado el doctor.

Por su parte, el diagnóstico es difícil, puesto que hay múltiples causas que pueden producir la enfermedad, además de que existen condicionantes como la rapidez de actuación y la elección del tratamiento.

La Unidad del Dolor de HM Hospitales maneja esta patología desde un modelo biopsicosocial en el que se combinan medidas farmacológicas y no farmacológicas. Cuando estas no funcionan, o la respuesta al fármaco no es la esperada, se recurre a procedimientos intervencionistas "que deben ser realizados por personal adecuadamente cualificado y que requieren de un seguimiento con una infraestructura especializada", ha explicado Juan Pérez-Cajaraville.

Las estrategias intervencionistas van dirigidas a estructuras nerviosas que supuestamente actúan de mediadoras en la experiencia del dolor, desde bloqueos reversibles con anestésicos locales hasta la inducción con estimulación medular o la ablación con energía de radiofrecuencia.

También se aplican otras técnicas de administración de medicación por vía intratecal que mejoran el índice terapéutico eficaz de los fármacos. Y en los casos más complejos, se usa un enfoque terapéutico escalonado para obtener más eficacia con menos riesgos y costes, mejorando la calidad de vida de los pacientes y evitando el consumo de medicación de manera crónica.

Las unidades del Dolor de HM Hospitales están formadas por médicos especialistas, psicólogos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales expertos en el diagnóstico y tratamiento del dolor crónico. "La formación de estos profesionales, su coordinación y su capacidad de trabajo en equipo hacen que estemos obteniendo unos resultados espectaculares", ha concluido el experto.