¿Sabes que la flora intestinal juega un papel primordial en el desarrollo de la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que padecen cerca de 47.000 españoles -y hasta 2,5 millones de personas en todo el mundo-, en su mayoría mujeres. Una patología que en engloba dentro de las denominadas ‘enfermedades autoinmunes', esto es, en las que el sistema inmunitario del afectado ataca a las células del propio organismo -en este caso concreto, destruye la capa de mielina que recubre las neuronas- y que aún a día de hoy carece de cura. De hecho, y si bien ya se han identificado distintos factores de riesgo -tanto genéticos como ambientales- de la esclerosis múltiple, todavía se desconoce la razón por la que esta se desencadena. De ahí la importancia de los resultados de sendos estudios publicados en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences», en los que se demuestra la existencia de una relación entre la flora intestinal y el desarrollo de la enfermedad y, por tanto, abren la puerta al diseño de nuevos tratamientos no solo frente a la esclerosis múltiple, sino al conjunto de patologías autoinmunes en general.

Como explica Sergio Baranzini, de la Universidad de California en San Francisco (EE.UU.) y director de la primera investigación, «en nuestro trabajo hemos estudiado los efectos inmunorregulatorios de la microbiota intestinal humana sobre la esclerosis múltiple. Los resultados nos han permitido identificar las especies bacterianas específicas asociadas a la enfermedad y demuestran que estas bacterias regulan la respuesta inmune adaptativa mediada por los linfocitos T y contribuyen al ambiente proinflamatorio tanto in vitro como en vivo».

