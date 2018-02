¿Sabes cuáles son las pautas para prevenir la diabetes?

La diabetes es un problema de salud pública importantísimo. "Se ha convertido en la epidemia del siglo XXI", según los expertos en la materia. Es aquella situación en la que los niveles de azúcar (o glucosa) en la sangre están aumentados. Es una enfermedad crónica e incurable. Por ello, a día de hoy, la prevención es el mejor tratamiento. El diagnóstico lo puede confirmar un médico a través de un análisis de sangre.

El endocrino José Ramón Calle, colaborador de la Fundación para la Diabetes, recuerda a Infosalus que, a principios de 2012, se publicó un estudio que recogía que el 13,8% de las personas mayores de 18 años en España tienen diabetes tipo 2, mientras que el 14,8% cuenta con factores que predisponen la diabetes. Asimismo, recuerda que el 85% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso. Por ello defiende que combatiendo dicho exceso de kilos, y llevando un estilo de vida saludable, se disminuirá en gran medida el porcentaje de diabéticos.

PREVENCIÓN Y PERSONAS DE RIESGO

Al hablar de prevención, el doctor Calle destaca que también hay que tener en cuenta a aquellas personas que no la tienen pero que están en riesgo de padecerla. Éste sería el caso por ejemplo de los familiares de aquellas personas que ya la padecen, o de las mujeres que han presentado diabetes gestacional, que han parido bebés de más de 4 kilos, de las personas obesas, mujeres con ovarios poliquísticos, personas con hipertensión o hiperlipemia, personas sedentarias o con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, indica el también responsable de la Unidad de Bombas de Insulina del Hospital Clínico de Madrid.

Además, señala que hay una situación que algunos denominan de "prediabetes", que incluye a personas que sin llegar a alcanzar los criterios diagnósticos de diabetes presentan valores de glucosa por encima de lo ideal.

PAUTAS PARA PREVENIR LA DIABETES

Así las cosas, el especialista en diabetes subraya que para prevenir esta enfermedad es importante llevar un estilo de vida saludable:

1.- Hacer ejercicio: "Pasear es ejercicio y es mejor que estar sentado, pero a la hora de hablar de actividad física se recomendaría hacer 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana. Por ejemplo, nadar, correr, bailar, deportes de equipo, y distribuidos en varios días, de manera que no pasen más de dos días consecutivos sin hacer ejercicio. Si haces un trabajo sedentario cada media hora levántate y da un paseo".

2.- En cuanto a la alimentación, seguir una dieta sana variada, comer mucha fruta verduras y hortalizas, y un predominio de grasa vegetal, preferentemente monoinsaturada, como el aceite de oliva, frutos secos y aguacate. "Es grasa que te aporta calorías pero transporta colesterol por la sangre y la elimina, mientras que la de origen animal es la que se acumula y obstruye las arterias y de ahí surgen las complicaciones", indica. Aconseja consumir productos lácteos desnatados, legumbres, cereales, pescados y aves mejor que carne, y cuando ésta sea cocinada hacerlo a la plancha, evitando rebozados y empanados.

3.- Las personas de riesgo y los prediabéticos que tengan cuidado. A todas estas personas se les debe someter a una vigilancia especial, monitorizando los niveles de glucosa.

4.- También se considera que a partir de los 45 años hay que vigilar la glucosa, incluso si no se presenta ningún factor de riesgo.

5- No hay que dejar pasar más de 3 años antes de volver a medir la glucosa.

TIPOS DE DIABETES

Finalmente, el doctor Calle, especialista en el madrileño Hospital Clínico San Carlos distingue entre estos tipos de diabetes:

- Diabetes Tipo 1: Suele desarrollarse antes de los 30. Predomina en varones. Aparece de repente. La persona que lo padece mantiene un Índice de Masa Corporal normal. No hay manera de prevenirla y ya se sabe que estas personas se tienen que pinchar varias veces al día, aparte de medirse glucosa. Hay estudios que han intentado buscar una estrategia preventiva pero a día de hoy no se puede prevenir. No suele contar la carga genética en su aparición.

- Diabetes tipo 2: Suele desarrollarse después de los 30. Predomina en mujeres. Tiene una aparición progresiva, lenta. Está tremendamente extendida. La persona que lo padece tiene un índice de masa corporal aumentado, a menudo con sobrepeso. Al menos en los primeros años no hay dependencia de la insulina.Tiene más base genética. Sin embargo, hay herramientas para evitarla. "Aunque los dos padres, algún hermano o familiar la tenga, si se sigue un estilo de vida saludable se puede disminuir el riesgo espectacularmente porque esta diabetes se desarrolla por la obesidad, y por el estilo de vida", avisa.

-En las mujeres con diabetes gestacional explica que se tiene una "tendencia clara" a desarrollar la diabetes en el futuro. "Han dado a luz y en teoría ya no tienen por qué padecerla, pero hay que hacerles pruebas para cerciorarse de que sí ha desaparecido la enfermedad", subraya.

Eso sí, precisa que hay que diferenciar a las mujeres que ya tenían diabetes antes de quedarse embarazadas de las que presentan diabetes gestacional, mucho más frecuente pero también mucho más sencillo de tratar. Mientras que en la mayor parte de los casos de diabetes gestacional bastará con normas de estilo de vida para alcanzar los objetivos de control, en el caso de las mujeres con diabetes antes del embarazo siempre habrá que tratar con medicamentos.