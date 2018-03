¿Sabes que hay un fármaco que podría retrasar hasta en seis años la edad fértil de las mujeres?

Un nuevo estudio de Coleen Murphy de la Universidad de Princeton (EE.UU.) identificó un fármaco que aumenta la viabilidad del huevo en los gusanos Caenorhabditis elegans, una especie que ha servido de modelo de estudio para la biología, muy especialmente la genética del desarrollo, desde los años 70. Lo importante de este tratamiento es que, teóricamente, podría extender la fertilidad de las mujeres entre tres y seis años.

Cuando el equipo, que ha publicado sus resultados en Current Biology, revisó la literatura sobre el envejecimiento y la salud reproductiva, descubrió que cómo mantener la calidad del óvulo con la edad era una pregunta que había sido ignorada por los investigadores. Según el trabajo, alrededor de los 35 años, las mujeres comienzan a experimentar disminuciones en la fertilidad, mayores tasas de abortos espontáneos y defectos de nacimiento relacionados con la edad de la madre. Se cree que todos estos problemas se deben a la disminución de la calidad de los óvulos, más que a la falta de ellos, según recoge N+1.

C. elegans tienen muchos de los mismos genes que los humanos, incluidos los que impulsan los procesos de envejecimiento de sus vidas de tres semanas. Varios años atrás, los investigadores de su laboratorio descubrieron que este animal no solo exhibe un declive similar en la mitad de la vida en la reproducción, sino también que sus huevos no fertilizados (ovocitos) mostraron una disminución similar en la calidad con la edad de los óvulos humanos.