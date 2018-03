¿Sabes que la salmonela mortal africana se diferencia de la común en un solo gen?

Biólogos irlandeses y británicos descubrieron que el serotipo de la bacteria Salmonella enterica difundido en África se volvió muy peligroso debido a la mutación de un nucleótido. Como informa Proceedings of the National Academy of Sciences, la mutación causó una mayor producción de la proteasa bacteriana pgtE, que escinde las proteínas protectoras de la sangre y permite que la salmonela sobreviva en el cuerpo humano.

La salmonela no tifoidea es considerada una de las principales causas de diarrea en todo el mundo. En la mayoría de los casos, la enfermedad avanza fácilmente y a veces representa una amenaza para la vida. Un ejemplo de esto es la Salmonella enterica, serotipo Typhimurium ST313. Esta bacteria es la causa de epidemias en África tropical y cada año 390.000 personas mueren por ella. En la mayoría de los casos, se trata de niños menores de cinco años y personas debilitadas por la malaria o el VIH, según recoge N+1.

Científicos, bajo la guía del profesor Jay Hinton de la Universidad de Liverpool, Reino Unido, decidieron averiguar qué hace que esta variedad sea tan peligrosa. Con este fin compararon mutaciones de un solo nucleótido (o snip, del inglés Single Nucleotide Polymorphism ) en la cepa ST313 y una variedad mucho menos peligrosa de la salmonela S. typhimurium ST19. Los científicos encontraron más de 1.000 snips y, al final, seleccionaron una mutación candidata. Esta mutación estaba localizada en la región del genoma que codifica la proteasa pgtE. Esta proteína escinde las proteínas antimicrobianas del sistema del complemento, que están constantemente presentes en la sangre humana. El sistema es un complejo de proteínas que consiste en aproximadamente 20 componentes, la mayoría de los cuales son impulsados ​​por un microorganismo extraño o como resultado de una respuesta inmune.