¿Sabes cuál es la opción más demandada para despedirse de las gafas?

"Es que yo de lejos no veo bien". Esta es una frase que se escucha con frecuencia, pues la miopía es uno de los problemas de visión más comunes, afectando a más del 32% de la población mundial, según datos de la Academia Americana de Oftalmología

Por eso pocas tecnologías han revolucionado tanto el mundo oftalmológico como la operación de miopía con láser, una técnica cada vez más empleada en España para corregir este error refractivo y garantizar una visión de lejos perfecta sin la necesidad de usar gafas o lentillas tanto en personas jóvenes como con aquellos que padecen presbicia.

Un procedimiento ambulatorio de entre 10 y 15 minutos para remodelar la córnea usando un láser excímero, intervención conocida como cirugía LASIK, es lo que separa a un paciente con miopía y otros problemas visuales como el astigmatismo o la hipermetropía, de ver con claridad. La popularidad del procedimiento ha permitido que, con el paso de los años, se reduzcan tanto el coste de la intervención como sus riesgos, gracias en parte al avance de la tecnología en este campo.

La solución para miles de españoles

Más de 11 millones de españoles padecen de miopía, sin embargo no todos son candidatos para el tratamiento de corrección con láser. Los especialistas de Área Oftalmológica Avanzada, centro barcelonés pionero en este tipo de intervención en España, apuntan que para optar por esta cirugía es imprescindible ser mayor de 18 años, contar con una dioptría estable, no padecer diabetes ni enfermedades oculares que se deriven de esta patología, no haber padecido lesiones en la córnea ni tampoco estar embarazada o en período de lactancia.

Por supuesto, someterse a una exhaustiva revisión es también muy importante, pues no todos los ojos son aptos para la corrección con láser. En el caso de que este procedimiento no se adapte, otras opciones como las lentes intraoculares fáquicas y las lentes intracorneales pueden ser la alternativa, siempre por supuesto, siguiendo los lineamientos y recomendaciones del oftalmólogo.

Operación de miopía con láser, siempre en un centro especializado

A pesar de la revolución de este procedimiento, es importante ser cauto al momento de plantearse esta intervención. Desde Área Oftalmológica Avanzada, los especialistas enfatizan la importancia de recurrir a un centro reconocido y ponerse en manos de un cirujano oftalmológico para mejorar la visión sin riesgos. Además, informar al doctor acerca de condiciones preexistentes, como el ojo seco, es fundamental para determinar la necesidad de emplear tratamientos antes de la intervención para reducir molestias posteriores y obtener los mejores resultados tras la operación de miopía con láser.