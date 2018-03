¿Sabes que hay un exoesqueleto que se adapta en solo 20 minutos?

Investigadores han desarrollado un exoesqueleto y un software que ajusta los movimientos del dispositivo a una persona específica. A diferencia de sistemas similares, el nuevo exoesqueleto necesita poco más de 20 minutos en adaptarse al usuario, después de lo cual los costos de energía para caminar se reducen en un 17%, informa la revista Science Robotics.

Varios exoesqueletos están diseñados para aumentar la fuerza humana. Algunos ingenieros están desarrollando exoesqueletos de un tipo diferente, que no aumentan las características de una persona, sino que hacen que sea más fácil realizar movimientos regulares, como caminar. Estos desarrollos ya existen, pero casi todos tienen un diseño estándar que no está adaptado para personas en particular, y aquellos que ya se adaptan al usuario requieren una calibración larga, según recoge N+1.



Los ingenieros dirigidos por Conor Walsh, de la Universidad de Harvard, desarrollaron un algoritmo más sofisticado para el exoesqueleto, que puede adaptarse rápidamente a un usuario en concreto. El exoesqueleto en sí consta de tres partes principales: la superior, la parte fija en la cintura y las dos inferiores que están fijadas en las caderas. Están conectados por cables conectados a un aparato externo, que puede tirar del cable y de ese modo ayudar al movimiento del muslo durante la caminata.