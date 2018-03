¿Sabes que la mortalidad por cáncer de pulmón entre las mujeres alcanzará su máximo en 2026?

Estas conclusiones son resultado de un estudio publicado en la revista de primer cuartil Cancer Epidemiology, y que ha liderado UIC Barcelona junto al Institut Català d'Oncologia (ICO) y la Universidad de Alcalá.

Barcelona, 14 de junio de 2017.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha dado a conocer las principales conclusiones obtenidas en un estudio liderado por investigadores de UIC Barcelona junto con investigadores del Institut Català d'Oncologia (ICO) y la Universidad de Alcalá. El trabajo publicado en la revista de primer cuartil Cancer Epidemiology relaciona la evolución de la mortalidad por cáncer de pulmón y el consumo de tabaco.

La investigación revela que la evolución del tabaquismo explica el progreso de la mortalidad por cáncer de pulmón con un retardo aproximado de 30 años. La tendencia de las muertes por esta enfermedad observada en el estudio es opuesta según sexos. En el caso de los hombres, está disminuyendo y se prevé que siga así en los próximos años, tomando como referencia el consumo de tabaco previo. Sin embargo, la mortalidad por cáncer de pulmón entre las mujeres está aumentado y se prevé que continúe creciendo en los próximos años, alcanzando su máximo en el año 2026.

En palabras del Dr. José M. Martínez-Sánchez, responsable del Grupo de investigación de evaluación de determinantes de salud y políticas sanitarias de UIC Barcelona, "éste es el primer estudio que evalúa en España la distancia o brecha entre la evolución del consumo de tabaco y la evolución de las muertes por cáncer de pulmón. Además, nos ha permitido crear un modelo de predicción de la mortalidad por esta enfermedad basado en el consumo previo de tabaco".

El tabaquismo es la principal causa de muertes evitables en los países desarrollados. Concretamente, 52.000 muertes anuales son atribuibles al consumo de tabaco en España. Por ello, conocer sus tendencias a lo largo del tiempo y su relación con las diferentes causas puede ayudar a predecir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. En este sentido, "nuestro estudio es pionero en el uso de los datos existentes sobre el consumo de tabaco para elaborar predicciones más fiables a largo plazo sobre los índices de mortalidad por cáncer de pulmón. Esta información contribuirá a definir e implementar estrategias de control sobre el tabaco dirigidas a grupos concretos de la población", afirma el responsable del estudio.

Los autores del estudio recomiendan implementar políticas de salud pública enfocadas a ayudar a la reducción del consumo de tabaco entre las mujeres fumadoras, con el objetivo de detener el aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón que se prevé en las próximas décadas.

