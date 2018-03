¿Sabías que el 90% de los niños maltratados tiene lesiones cutáneas?

El 90 por ciento de los niños maltratados tiene lesiones cutáneas que, a juicio de expertos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), pueden destapar una situación de abuso y negligencias.

"Para la AEDV, la actividad formativa es primordial, por eso realizamos nuestro mayor esfuerzo en el desarrollo de cursos y eventos que den respuesta a los intereses de los dermatólogos españoles. Los temas seleccionados tratan, por un lado, de responder a estas necesidades y de imprimir, por otro lado, una excelencia al conocimiento aportado. Los ponentes, españoles y extranjeros, de este 'Dermaconnect' sabrán estar a la altura de otras ediciones y superarlas con creces. Sabemos que este curso puede suponer un valor añadido a especialistas que, debido a su labor diaria, tienen que hacer un esfuerzo en tiempo y agenda para poder estar presente", ha señalado el presidente de la AEDV, Pedro Jaén, con motivo de la tercera edición del 'Dermaconnect'.

De hecho, durante el encuentro se van a tratar temas que van desde la tricología y onicología, la fotodermatología, psoriasis, urticaria a los retos médico-sociales en el siglo XXI. Además, en el marco de estos retos, se impartirán talleres y charlas transexualidad, maltrato, psoriasis y urticaria.

Y es que, como ha explicado el dermatólogo Raúl de Lucas, que impartirá el taller 'Maltrato y abuso sexual en la infancia y adolescencia. La visión del dermatólogo', no se puede "mirar hacia otro lado" cuando hay alguna sospecha de que un abuso o maltrato pueda estar detrás de unas lesiones. "Creo que se deberían potenciar este tipo de formación, que no es más que un entrenamiento de los dermatólogos, en el análisis de estos problemas", ha recalcado.

Además de las lesiones que pueden estar detrás de un maltrato físico de un adulto hacia un niño, hay que tener en cuenta las dermatosis facticias, lesiones generadas por el propio paciente en respuesta a un trauma en la esfera psicológica.

"No son excepcionales, suponen el 0,3 por ciento de todos los trastornos dermatológicos. Estos niños no suelen reconocer 'los hechos', pero hay que sospechar cuando hay presencia de lesiones múltiples que no corresponden a cuadros clínicos usuales, si su aparición es repentina, a veces también se da la premonición del paciente sobre dónde van a aparecer de nuevo o la relativa indiferencia ante su enfermedad", ha apostillado De Lucas.

Finalmente, la responsable médico del área de Inmunología y Dermatología de Novartis España, Virginia de las Heras, ha aseverado que el objetivo del encuentro es facilitar la labor de los especialistas para que puedan seguir trabajando en mejorar la calidad de los pacientes que sufren patologías como la psoriasis, la urticaria crónica, afecciones de cabello y anejos y situaciones que no debemos desatender como la piel como signo de abusos o las particularidades dermatológicas en el contexto de la transexualidad.