¿Sabes qué es la incontinencia urinaria de esfuerzo ?

Existe gran desinformación sobre la incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres, también conocida como incontinencia urinaria de estrés: embarazosas pérdidas de orina que pueden experimentar las mujeres al realizar esfuerzos tales como toser, levantar peso, hacer deporte e incluso reír. Su causa es la debilidad de la musculatura del suelo pélvico femenino, y una solución real mejoraría la calidad de vida del elevado número de mujeres que la padecen. Pero ¿existe alguna solución?

Al contrario de lo que puede parecer, la incontinencia urinaria no es solo consecuencia del envejecimiento y puede afectar a mujeres de todas las edades, en especial a las nuevas mamás, que entre un 33% y un 50% de ellas arrastrarán este problema, pudiendo empeorar después de la menopausia cuando la disminución de estrógenos acelere la atrofia de la musculatura vaginal.

Esto significa que, alrededor de los 55 años, el 50% de las mujeres experimentará algún tipo de incontinencia urinaria, algo que contrasta con que a día de hoy la incontinencia urinaria siga siendo uno de los principales temas tabú del siglo XXI. Según las investigaciones realizadas, debido a la naturaleza vergonzosa de este problema y a la creencia de que no existe solución alguna, las mujeres sufrirán sus síntomas durante una media de 7 años antes de decidirse a informar a su médico.

Los ejercicios de Kegel para el suelo pélvico no parecen funcionar (pero no es culpa de Arnold Kegel)

En 1948, el Dr. Arnold Kegel identificó la relación entre debilidad y atrofia de la musculatura pélvica femenina e incontinencia urinaria y prolapso después del parto. Durante 18 años de investigación, estableció que con el ejercicio adecuado los músculos del suelo pélvico de la mujer podían ser tonificados y restaurado su deterioro, aun después de años de desuso o atrofia parcial, pudiendo con ello aliviarse los síntomas de la incontinencia urinaria y el prolapso en un 85% de los casos.

No obstante, los ejercicios de Kegel que se prescriben en la actualidad a las mujeres no se parecen en nada al método altamente efectivo del Dr. Kegel, por lo que no son dignos de llevar su nombre. La principal diferencia estriba en el número de repeticiones (el Dr. Kegel hablaba de hasta 300 contracciones) y en que estas deben realizarse contra una resistencia, obteniendo retroalimentación, como requisito imprescindible para que, en primer término, las mujeres aprendan a identificar correctamente su músculo pubocoxígeo y, en segundo lugar, puedan ejercitarlo de forma eficaz a base de repeticiones.

Las "soluciones" actuales no dignifican a la mujer

Absolutamente decepcionadas con los resultados de poner en práctica los "ejercicios de Kegel consistentes en hacer 8 o 10 contracciones "de aire", mientras se espera el autobús o se realizan tareas domésticas", las mujeres se han resignado a sufrir en silencio su problema, escondiendo los síntomas con el uso de compresas y productos de higiene femenina que permiten "despedirse del olor", sin decir "adiós al problema". En los últimos años, han aumentado las campañas publicitarias protagonizadas por mujeres cada vez más jóvenes y activas que aceptan el problema de la incontinencia como crónico, en lugar de informar con honestidad a la población femenina de que la solución está en reforzar los músculos del suelo pélvico para recuperar de nuevo el control de la vejiga.

En consecuencia, la incontinencia urinaria constituye una gran oportunidad de negocio para fabricantes de compresas absorbentes dado que, en lugar de centrarse solo en un mercado que requiere el uso puntual de una compresa durante seis o siete días al mes, entre los 13 y los 50 años, abre un nuevo nicho de mercado que requiere protección diaria y de por vida.

PelvicToner: una solución real en casos de incontinencia urinaria causada por la debilidad del suelo pélvico

Buscando una solución que aumente la calidad de vida de las mujeres que padecen pérdidas involuntarias de orina, la empresa Teovending, S.L. se ha fijado en el dispositivo patentado y clínicamente probado en el Reino Unido, PelvicToner, un ejercitador de resistencia progresiva que refuerza la musculatura del suelo pélvico y que constituye el complemento ideal para realizar los ejercicios de Kegel con total efectividad. El dispositivo cumple las directrices propuestas por el propio Dr. Kegel (resistencia y retroalimentación), por lo que ofrece resultados similares a los obtenidos por el ginecólogo, respecto a la tasa de curación de la incontinencia urinaria de esfuerzo.

Mujer: la solución a la incontinencia está en tu mano

El tonificador pélvico que acaba de importarse a España es totalmente seguro y cuenta con estudios clínicos en diferentes países, siendo incluso expedido en el Reino Unido por el Servicio de Salud Nacional (NHS), adoptado como el tratamiento más sencillo, económico y eficaz contra la incontinencia urinaria de esfuerzo. En breve, la empresa Teovending, S.L. espera iniciar los ensayos clínicos de PelvicToner en España.