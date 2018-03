Montserrat: “Los abortos llevan 6 años seguidos bajando en España”

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha defendido en el Senado las actuaciones que está llevando a cabo su departamento en materia de salud sexual y reproductiva y celebra que, entre otros aspectos, las interrupciones voluntarias de embarazos en España "llevan 6 años seguidos disminuyendo de forma continuada".

"Son datos públicos, transparentes y accesibles para todos los ciudadanos", según ha destacado la titular del ramo durante la sesión de control al Gobierno, lo que a su juicio demuestra el "desarrollo y aplicación" de la actual Estrategia Nacional en este ámbito, por cuya evaluación le ha preguntado el PSOE.

En concreto, Montserrat ha hecho alusión al progresivo descenso de abortos observado desde 2011, cuando se registraron 118.611 interrupciones voluntarias del embarazo, un 20 por ciento menos que las 93.131 de 2016.

Durante su intervención, la ministra ha asegurado que el Ministerio y el Gobierno están trabajando en línea con la actual Estrategia de salud Sexual y Reproductiva con el objetivo de ofrecer "una atención global, continuada y de calidad para todos los ciudadanos".

En ese sentido, también ha destacado las guías de buenas prácticas para la atención en el embarazo, el postparto y la lactancia materna, así como los avances impulsados para reducir las nuevas infecciones por VIH o favorecer su diagnóstico, gracias a la aprobación de los primeros autotest de venta libre en farmacias.

Pese a estos avances, la senadora socialista Laura Berja ha criticado que el Ministerio no haya revisado esta estrategia pese a que la ley establecía una evaluación cada dos años y la aprobación de un nuevo documento cada cinco.

"No conocemos ni un informe que haya valorado su aplicación y resultados. Están incumpliendo la ley", le ha espetado, lamentando que el Ministerio no haga campañas de prevención frente a las interrupciones involuntarias del embarazo pese a ser "fervientes defensores del no al aborto".

Por otro lado, la ministra también ha defendido en la Cámara Alta el sistema de copago farmacéutico en función de la renta que el Gobierno puso en marcha en 2012, "más proporcional y justo" que el que había en marcha desde hacía 20 años, pese a que el PSOE lo ha criticado por hacer a los pensionistas pagar por sus medicamentos que hasta entonces podían adquirir gratis en farmacias.