Recomiendan no usar la crema 'Yiganerjing', prohibida recientemente en el Reino Unido

La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda no comprar ni utilizar Yiganerjing, una crema que, aunque se comercializa como un producto natural para problemas de piel, como la psoriasis, se trata de un producto sin control, ya que no declara su verdadera composición en el etiquetado y no ha pasado ninguno de los controles preceptivos que siguen los medicamentos.

La organización ha hecho este llamamiento tras la alerta publicada por la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios del Reino Unido, país que ha prohibido su venta. En España es posible adquirirla por Internet, por este motivo ha puesto en conocimiento de la Agencia Española del Medicamento la situación de 'Yiganerjing' y espera que se tomen medidas y se inste a las páginas web que la comercializan a que dejen de hacerlo.

'Yiganerjing' se anuncia como crema herbal, sin embargo, contiene corticoesteriodes, en concreto clobetasol propionato, uno de los corticoesteriodes más potentes y que requiere de prescripción médica. Según advierte, este tipo de corticoesteriodes pueden acarrear efectos adversos, que pueden llegar a ser muy graves, como la supresión de las glándulas suprarrenales.

OCU recuerda que "cualquier producto que contenga un principio activo farmacológico en su composición debe ser comercializado como medicamento y pasar todos los correspondientes controles de eficacia, seguridad y calidad". Por tanto, recomienda no comprar Yiganerjing y, si ya se ha adquirido, no utilizarla y deshacerse de ella en un punto SIGRE en la farmacia.