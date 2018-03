¿Sabes que el exceso de sal es una de las causas de obesidad?

Médicos estadounidenses y venezolanos han propuesto un mecanismo que explica cómo el exceso de sal en los alimentos conduce a la obesidad, la resistencia a la insulina y la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA). Como informan los investigadores en Proceedings of the National Academy of Sciences, las altas dosis de sal activan la síntesis de fructosa en el hígado, dando lugar a la resistencia a la leptina (una hormona que regula el metabolismo de la energía) y a la hiperfagia, que generan las enfermedades mencionadas anteriormente.

Los nutricionistas aconsejan no comer más de seis gramos de sal por día, pero muchas personas, especialmente de países occidentales, consumen 10 gramos o más. Los médicos asocian el alto consumo de sal con un mayor riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y enfermedad de hígado graso no alcohólico, que en conjunto son signos del síndrome metabólico. Sin embargo, los mecanismos por los cuales la ingesta de sal afecta el cuerpo hasta el momento aún no han sido descritos, según recoge N+1.

Los estudios en ratones han demostrado que si son alimentados con una cantidad excesiva de fructosa, desarrollan síndrome metabólico y, en particular, hay una insuficiencia hepática. La fructosa ingresa al cuerpo de la mayoría de los mamíferos no solo desde el exterior, sino que se forma a partir de la glucosa mediante la enzima aldosa reductasa. La aldosa reductasa se activa por el factor de transcripción TonEBP, que a su vez se activa cuando la concentración de sal es alta. Los médicos dirigidos por Richard Johnson, de la Universidad de Denver, sugirieron que la ingesta excesiva de sal conduce a un aumento en su concentración en el hígado y al inicio de la síntesis de fructosa.