¿Sabes que la capacidad de ver lo que hueles u oír lo que tocas está en tus genes?

Científicos holandeses estudiaron los exomas de tres familias de sinestésicos con el fin de estudiar los factores genéticos de la aparición de cromestesia: sinestesia música-color. Los investigadores lograron identificar seis genes asociados con la aparición de esta característica: su expresión es responsable de la axonogénesis en las primeras etapas del desarrollo humano. El artículo ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En diferentes procesos de percepción del mundo circundante, se involucran diferentes sistemas sensoriales, que consisten de órganos sensoriales y partes del cerebro que procesan la información provenientes de ellos. Con la sinestesia -una característica neurobiológica bastante rara- la activación de un sistema sensorial (por ejemplo, el sentido del olfato) es la respuesta de otro. A las personas que tienen esta característica se les llama sinestésicos. Desde un punto de vista neurológico, esta característica se explica por conexiones funcionales más fuertes de diferentes partes del cerebro. Por ejemplo, la sinestesia grafema-color (que asocia las letras a un color) está condicionada por al aumento de la activación de las zonas de la corteza visual que participan en el procesamiento de la información de color en un lado, y de grafemas en el otro, según recoge N+1.

El mecanismo de aparición de la sinestesia, sin embargo, aún no se ha estudiado hasta el final. Se considera, por ejemplo, que esta cualidad es característica de las personas con trastornos del espectro autista y también puede ser heredada. Para explorar adicionalmente el papel de las características genéticas en la aparición de estas características, los investigadores dirigidos por Simon E. Fisher, del Instituto Max Planck de Psicolingüística, llevaron a cabo un análisis completo de exomas (todos los genes codificantes de proteínas) de tres familias, sinestésicos que presentaron esta característica en tres generaciones.