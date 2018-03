¿Sabes cuáles son las 4 operaciones de cirugía estética más demandadas?

La liposucción es, junto al aumento de pechos, las intervenciones más demandadas en España. En el tercer puesto están los liftings que demandan tanto hombre como mujeres y de todas las edades y la rinoplastia, la intervención que corrige las deformidades de la nariz es la número cuarta.

No es que España sea un país de grandes narices, porque curiosamente son muchas las personas que se someten a operaciones de rinoplastia por problemas derivados de la respiración, funcionales, pero la nariz sigue siendo el elemento del rostro que más preocupa a quién no se siente bien consigo mismo, según recoge Lavozdigital.

Los efectos de una buena intervención estética crean cierta adicción, ya que un 80% de pacientes que lo han probado, prosiguen con ello. O quizás sería mejor hablar de que se sienten bien y quieren sentirse aún mejor, el caso es que una vez que se abre la puerta a ello es difícil cerrarla, aunque cuando un profesional advierte que se puede convertir en algo patológico, advierte al paciente.

No hay cuidado, España es un país que cuenta con muchos y muy buenos profesionales de la medicina estética, ésta que no puede alterar el alma de sus pacientes, pero sí ayuda a mejorar su ánimo y disposición de espíritu, pero no hay cirugía estética que valga si no se parte de un cambio integral de vida que pase por una dieta saludable y algo de ejercicio al día.