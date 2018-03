Katy Perry revela todo lo que se ha hecho para sentirse mejor con ella misma

Katy Perry ha reconocido en una entrevista para Refinery29 que en alguna ocasión se había inyectado rellenos, pero que todo lo demás era absolutamente real: "Me he hecho láser e inyectado rellenos bajo mis ojos -lo que le recomiendo a cualquiera como solución para las ojeras-, pero todos mis atributos son reales", afirmó. Además, ha defendido que "debemos alejarnos del estigma negativo de las modificaciones corporales".

La cantante aboga por la cirugía plástica si esta ayuda a aumentar la autoestima: "Por supuesto, siempre debemos ser auténticos, pero si alguien quiere una cirugía de nariz porque lo hará sentir mejor y amarán más su perfil gracias a eso, ¡háganlo! Haz lo que te haga sentir mejor contigo mismo. No dejes de ir a terapia, ¡pero hazlo!", según recoge europafm.

Por lo tanto, los rumores no estaban en lo cierto, y Katy Perry no ha recurrido a la cirugía plástica para conseguir su perfecta piel, sino a algo mucho más sencillo: "Tenía muy mala piel a principios de mis veintes, cuando me empezó a salir todo. Me estresaba la manera en que mi cuerpo estaba cambiando, después de la adolescencia. Recuerdo haberme hecho láser, haber probado varios ungüentos, haber ido a hacerme costosos faciales, nada funcionó. Alguien me recomendó que probara el limpiador Proactiv y pensé, ‘No hay manera de que eso arregle nada'. Lo he estado usando desde hace 10 años y ha sido increíble", confesó.