Mucho cuidado con los falsos cirujanos plásticos

Las clínicas donde se realiza cirugía plástica, estética y reconstructiva deben estar a cargo de un cirujano plástico certificado, de los contrarío los procedimientos se realizan de manera ilegal. En el estado sólo hay 45 especialistas certificados.

"Actualmente hemos sido testigos de cómo crece la práctica de cirugía estética por gente que no está preparada. Los especialistas estéticos, los máster en cirugía estética, cosmetólogos y cosmiatras no son especialidades médicas y no están reconocidas como tal, por tanto no se les permite realizar procedimientos estéticos", señaló el cirujano plástico, reconstructivo y estético Ricardo Alberto Baca Martínez, según recoge Venessa Rivas Medina en Elheraldodechihuahua.

El Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva tiene 45 especialistas registrados en el estado de Chihuahua, los cuales cuentan con su certificación para ejercer.

En el estado en los últimos meses se han detectado casos lamentables, el primero en Ciudad Juárez, donde un jardinero se dedicaba a realizar procedimientos estéticos, poniendo en riesgo a los pacientes, al no tener los conocimientos necesarios, y hace unos días se detectó a una mujer de 52 años que trató de registrar un título y una cédula profesional de cirugía plástica, ambos apócrifos.