Kaley Cuoco ‘Penny’ desvela las operaciones de cirugía estética que se ha hecho

Kaley Cuoco, conocida por interpretar a Penny en The Big Bang Theory, no ha tenido reparos en confesar qué retoques de cirugía estética se ha hecho. A sus 30 años, esta guapa actriz no ha dudado en pasar por el quirófano para mejorar su aspecto físico y asegura que es "lo mejor que ha hecho nunca".

Kaley Cuoco es una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla gracias a las 10 temporadas que lleva la serie The Big Bang Theory, donde interpreta a Penny, según recoge europafm.

"Hace unos años me operé la nariz y el pecho y es la mejor cosa que he hecho", y añade "recientemente también recurrí al bótox para rellenar una línea que tenía en el cuello desde los 12 años".

A diferencia de otras estrellas de Hollywood, Kaley no ve nada de malo en reconocer que una persona pueda recurrir a la cirugía estética para mejorar su aspecto: "Por mucho que quieras aceptarte... Lo siento, pero todos queremos tener buen aspecto. No creo que debas hacerlo por un hombre o por lo que piensen los demás, pero si te ayuda a estar más segura de ti misma, entonces me parece maravilloso".