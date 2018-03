¿Sabes cómo cuidarte tras un lifting?

Los cuidados post operatorios del lifting son fundamentales para intensificar sus efectos. El doctor Antonio Tapia, introductor en España de la técnica Smash de lifting muscular, nos da las claves para que los resultados de esta intervención mejoren tras la operación.

El postoperatorio de un lifting muscular dura dos semanas. Durante ese tiempo hay que descansar con la cabeza recta y ligeramente extendida (para evitar pliegues en el cuello y facilitar la circulación). A partir de este momento el paciente comienza a llevar una vida activa: caminar, maquillarse, ir a la peluquería pero con reposo y poco a poco.

CUIDADO DE LA PIEL

Se pueden utilizar las cremas hidratantes que se utilizaban previamente, pero ya no será necesario utilizar las que provocan un efecto tensor. Además se deben cuidar las cicatrices con aceite de rosa de mosqueta u otra crema regeneradora.

Se tienen que utilizar jabones de PH neutro y no agresivos, pero el método de limpieza puede ser el habitual, siempre teniendo precaución con los puntos.

Debemos esperar una semana para maquillarnos con normalidad. Cualquier tipo de infiltración se debe retrasar hasta que la inflamación haya desaparecido por completo, no hacerlo sería muy contraproducente.

El mejor tratamiento que se puede hacer es la hidratación profunda y masajes manuales de drenaje linfático, pero siempre teniendo mucho cuidado con las cicatrices, que debe controlarlas el médico que haya operado.

CUIDADO DEL CABELLO

El cabello se puede lavar a las 24 horas si es necesario sin ningún problema, así como el inicio del drenaje linfático. Para teñirse el pelo hay que esperar algo más para evitar infecciones, a partir de dos o tres semanas.

Hay que vigilar que el calor del secador no incida directamente en el rostro y al utilizar planchas, tenacillas o incluso peines, se debe tener cuidado y no manipular con fuerza la cabeza.

CUIDADO CON LOS HÁBITOS

No está recomendada ninguna tipología de gimnasia facial, solo que se procure llevar la cabeza alta y no dormirse o trabajar inclinados hacia delante las primeras semanas. También intentar girar la cabeza con cuidado, no bruscamente, por las suturas musculares del cuello.

Hay que dormir con la cabeza recta, vigilar los cambios bruscos de temperatura y eliminar el tabaco. También recomendamos evitar ejercicios físicos fuertes hasta un mes después, pero sí es bueno caminar para activar la circulación.

Normalmente se puede volver al trabajo a partir de la segunda semana, pero en algunos casos se puede alargar unos días más. La mejor recomendación es que el paciente se tome esas dos semanas como unas vacaciones, una cura de sueño.