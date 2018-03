¿Sabes cuáles son las dudas más habituales sobre el Lifting Facial?

Dentro de las cirugías faciales, la operación del Lifting Facial, Ritidectomía o Estiramiento Facial es muy minuciosa y delicada. Consiste en mejorar visiblemente el rostro a través de un procedimiento quirúrgico en las áreas del cuello, la frente, la cara completa, párpados, cejas y los labios. Es una Cirugía Facial que tensa los músculos del rostro para conseguir el efecto del estiramiento facial.

En muchas ocasiones, el Rejuvenecimiento Facial se realiza junto con otros procedimientos como el estiramiento de la piel de la frente, la liposucción de la papada, la elevación de las cejas, las bolas de bichat, la corrección de la nariz y la eliminación de las arrugas mediante dermoabrasión. Siempre dependiendo de la paciente y sus necesidades quirúrgicas.

Es muy habitual que la Ritidectomía genere ciertas dudas. En su mayoría los pacientes que se interesan por el Lifting Facial se preguntan aspectos como ¿tengo la edad ideal para realizarme un lifitng? ¿En cuánto tiempo me puedo incorporar al trabajo? ¿Puedo seguir tintándome el pelo con cierta frecuencia? ¿Cuál es la duración media de la intervención? ¿El Rejuvenecimiento Facial se puede realizar junto con otras operaciones del rostro?

El Doctor Rodríguez-Camps, con más de 30 años de experiencia en Cirugía Facial, presente en ponencias y cursos como "Lipofilling o autoinjerto de grasa y otros recursos en la cirugía de rejuvenecimiento facial. Experiencia personal" o "Lifting, Blefaroplastia, Rinoplastia, Lipofilling, Microliposucción" ha sido recientemente galardonado con la Medalla de oro Europea al Mérito en el Trabajo.

Desde Gente Valencia hemos hablado con él para desvelar algunos de los interrogantes más habituales de esta Cirugía Facial.

¿Cuándo es el momento ideal para realizar un Rejuvenecimiento Facial? Tras la dilatada experiencia del Doctor Rodríguez-Camps, afirma que el momento más oportuno para realizar esta operación es más efectiva si la realizamos antes de que aparezcan signos muy evidentes de la edad, aunque el límite de edad, por supuesto, no existe.

¿Qué tipo de anestesia es la más indicada para practicar la Cirugía Facial? El tipo de anestesia para un Lifting Facial puede ser local, sólo en el rostro de la paciente, puede ser anestesia local con sedación, y puede ser general.

¿Aproximadamente, cuánto tiempo dura un Lifting Facial? Las cirugías y los resultados siempre dependen de la persona, las condiciones de la piel de ésta, y de otras circunstancias. Pero con un buen cuidado, la breve exposición al sol, una alimentación saludable y una óptima hidratación un lifting facial puede durar unos 15 años o hasta que vuelvas a necesitar un nuevo lifting. Si bien es cierto, que también dependerá de los procedimientos que se realicen junto a esta cirugía, como una rinoplastía o la elevación de cejas, entre otros.

¿Cuál suele ser el tiempo estimado de la operación? Es una operación delicada, como hemos comentado, por ello, generalmente la intervención dura unas tres horas.

¿Cuáles son las condiciones del postoperatorio del lifting? Se suele pasar la noche en el hospital, sin molestias, sólo se hincha levemente el rostro. Durante las dos siguientes semanas irá mejorando y unos 10 meses después serán ya definitivos los cambios y las mejoras en el rostro.

¿Cuando me puedo reincorporar al trabajo? El Doctor Rodríguez-Camps, asegura que tras los 15 días de la intervención la paciente puede incorporarse a su trabajo, con ayuda de maquillaje.

¿Cuántas veces se puede repetir el Lifting Facial? El Rejuvenecimiento Facial puede repetirse cuantas veces queramos, dejando un cierto espacio entre las intervenciones.

¿El Lifting Facial tiene efectos inmediatos? Es una operación que tras la recuperación y el postoperatorio tiene efectos inmediatos en el rostro de la paciente.

Comparado con las cremas y el lifting sin cirugía ¿Es mejor el Lifting Facial? El Lifting Facial es una operación efectiva, con resultados visiblemente notables, con un índice de éxito muy alto.

Si hablamos de rellenos faciales o la toxina botulínica ¿El Lifting Facial proporciona los mismos resultados? En estos dos casos o en los tratamientos de colágeno, así como el tratamiento del rostro con las distintas cremas antiarrugas son beneficiosas para la piel, pero no tienen los mismos resultados que un Lifting Facial. Con un Lifting Facial los resultados son evidentes tras el postoperatorio y las cremas son esenciales para la prevención, hidratación, y mantenimiento de la piel del rostro pero no tienen los mismo efectos. Como consecuencia, podemos asegurar que un lifting sin cirugía no proporcionará los mismos efectos que un lifting con cirugía.

¿Cuándo puedo realizar deporte? Tras la operación de un Lifting Facial, generalmente después de dos o tres semanas la paciente puede volver a su rutina de deporte. Siempre haciendo caso a las indicaciones del doctor que le interviene.

¿Tras la operación son visibles las cicatrices? Con esta técnica, el Doctor Rodríguez-Camps tiene la habilidad de ocultar las cicatrices para que no se vean y no se expongan al sol. Suelen camuflarse las cicatrices en la raíz del pelo y en los pliegues naturales del rostro. El Doctor Rodríguez-Camps recalca que es importantísimo no exponerse al sol durante los seis primeros meses, para que la cirugía sea de lo más exitosa. Es más que recomendable cuidar las cicatrices con un buen aceite de rosa mosqueta o una crema regeneradora que contribuya a una buena cicatrización.

¿Me puedo teñir el pelo? Sí, pero lo mejor es hacerlo a partir de la tercera semana, cuando las cicatrices están en mejores condiciones.

¿Qué debo hacer si uso habitualmente secadores o planchas del pelo? Lo principal es tener cuidado y evitar las zonas conflictivas de la operación, además de no la aplicar fuerza.

¿El Estiramiento Facial tiene un efecto natural? El lifting está bien ejecutado el rostro quedará natural. Siempre se tiene que realizar la técnica en coherencia con la estructura facial del paciente. De esta manera el efecto del Lifting Facial será un éxito y completamente natural.

En la Clínica Rodríguez-Camps de Valencia contamos con una dilata experiencia en intervenciones de Rejuvenecimiento Facial mediante Lifting, destacando el año 2005 en el que el Doctor Rodríguez-Camps hizo una demostración de su técnica, sobre cadáver, en la Universidad Complutense de Madrid, como Profesor Invitado al Curso Teórico-Práctico organizado por la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP). Consulta el apartado web Lifting Facial Antes y Después para ver algunos de nuestros casos de éxito, con un resultado natural, saludable y bello