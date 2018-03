Cirugía estética: las correcciones estéticas que no están a la vista de todos

Actualmente y cada vez más, las mujeres se hacen operaciones estéticas en sus partes más intimas, esas partes que no están a la vista de todos pero que son motivo de mejora y de bienestar para su vida diaria, creando la armonía y proporción estética necesaria de las diferentes partes de su cuerpo.



Hoy en día la cirugía íntima es una intervención que soluciona a muchos problemas o traumas, es un procedimiento quirúrgico para mejorar el tono muscular vaginal, su fuerza y control, o también la disminución del diámetro interno y externo de la vagina, y el exceso de mucosa vaginal reforzando el cuerpo perianal.



Los diámetros internos y externos aumentan con el parto o la edad. Los músculos del perineo son débiles y no tienen suficiente soporte. Bajo estas circunstancias, la vagina ya no se encuentra en su estado fisiológico óptimo.



La cirugía íntima puede incluir una o varias de las siguientes técnicas reparadoras:

Labioplastiareductora de los labios menores.

Labioplastiaestética de aumento para los labios mayores.

Vaginoplastiao reconstrucción estética y mejoramiento de las aperturas vulvares.

Perineoplastia para el rejuvenecimiento de la apertura vaginal.

Himenoplastia para la restauración del himen.

Lipoescultura para la reducción estética del monte de Venus y de los labios mayores prominentes.