'Salvo excepciones' en España no se realizan operaciones de cirugía plástica a menores

En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), el doctor Antonio Porcuna, señaló a Europa Press que la decisión de legislar en Alemania es "acertada", ya que allí. El 10 por ciento de las operaciones de estética se realizan a menores. Sin embargo, precisó en España la mayor parte de los profesionales trabajan en línea con el código deontológica que prohíbe la cirugía en adolescentes.

Además, la actual legislación española señala que los menores requieren el consentimiento por escrito de la familia o tutor legal. No obstante, por norma general, "desde el punto de vista médico no se debe operar a adolescentes", aunque existen casos "puntuales" en los que está indicado y, en los que se apela, fundamentalmente, a la responsabilidad del médico.

Para Porcuna una posible legislación al respecto resolvería sobre todo que no se hicieran este tipo de intervenciones en clínicas que no respeten los códigos deontológicos o clínicas no legales. Aunque, a su juicio, "el control siempre debe de ser a través del médico que es el que tiene que decidir no operar", incluso consideró que es una decisión que no se debe dejar sólo a los padres, ya que "pueden no saber cuáles pueden ser las consecuencias o incluso pueden no ser maduros para tomar esa decisión".

El Presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, Antonio de la Fuente González, también se mostró de acuerdo, en declaraciones a Europa Press, con la iniciativa alemana, aunque en el caso de España la apoyaría con reservas ya que, hoy por hoy, es una legislación "innecesaria" porque la Administración ya contempla la cirugía en menores.

De todos modos, cualquier intento de nueva ley por parte del Estado debería de incluir una serie de excepciones clínicas por motivos "funcionales" o "anímicos". Estas excepciones ya son tenidas en cuenta por algunos profesionales que, aunque "suelen recomendar esperar siempre a la mayoría de edad", suele valorar a la hora de decidir: la opinión de un psicólogo, la cercanía a la mayoría de edad o la gravedad de complejo.

CONSUMIDORES DEMANDAN UNA REGULACIÓN.

Por su parte, la asociación de consumidores FACUA ha pedido al Ministerio de Sanidad y Consumo que aborde una regulación que prohíba las intervenciones de cirugía estética a menores. Según señaló a Europa Press su portavoz, Rubén Sánchez, es necesario que "se realice una norma de obligado cumplimiento, para absolutamente todos los profesionales del sector, sancionable sino se cumple".

"Entendemos que la regulación debería partir de entrada de un análisis psicológico, realizado por un profesional ajeno a la empresa que realice las operaciones, que determine la necesidad o no de la operación", explicó. Al mismo tiempo, señaló que "no sería correcta una prohibición absoluta", ya que "hay determinados casos en los que hay una problemática psicológica importante", es el caso de cirugía reparativa y de aquellos casos que afecten psíquicamente al paciente.

GRANDES RETICENCIAS.

En España actualmente no hay datos ya que, según los expertos consultados, los menores que se operan son un porcentaje "mínimo", en gran medida por las reticencias de los especialistas. Estas reservas, según Porcuna, no son debidas a posibles consecuencias físicas sino psíquicas, ya que "los adolescentes generalmente no son emocionalmente estables".

En cualquier caso, la edad recomendada son los 18 años porque "es cuando se tiene el cuerpo completamente formado". "Antes el cuerpo no ha terminado de formarse, lo que significa que ante cualquier operación, aunque consigamos un efecto vistoso al principio, a la larga puede tener consecuencias"; y, por otra parte, "estos pacientes no son emocionalmente estables y no tienen unas expectativas reales de la cirugía".

No obstante, la otoplastia --cirugía para reposicionar las orejas prominentes o de 'soplillo'-- es la única intervención estética avalada por la SECPRE, en menores de 18 años, por ser una cirugía que, cuando está bien indicada y desarrollada por profesionales titulados, es bastante efectiva y segura y tiene muy pocas complicaciones.

Los expertos consultados reconocieron que en los últimos años ha aumentado el número de adolescentes que quieren realizarse una operación de cirugía plástica. Esto es debido, en opinión de Porcuna, al concepto del "éxito" que tienen los adolescentes y que "relacionan con un cuerpo diez"; para De la Fuente es la moda la que está llevando a muchos jóvenes a someterse a intervenciones por motivos "frívolos"; y desde FACUA culpan a los medios de comunicación de la "mercantilización" que se hace de la cirugía estética.