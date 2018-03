Hifu: El tratamiento estético que hace rejuvenecer a muchas famosas

Las bondades del verdadero lifting sin cirugía:

.Elimina todas las arrugas del rostro y reafirma zonas corporales

.Con tan solo una sesión anual, rejuvenecimiento asegurado

.Se puede realizar en verano y en invierno

.El tratamiento de muchas famosas

.Olvídate del quirófano

¿Qué son los ultrasonidos focalizados con ondas de choque? ¿Es cierto que provocan un lifting sin cirugía?

El ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU, MRgFUS o Resofus por sus siglas en inglés, High-Intensity Focused Ultrasound) es un procedimiento médico que consiste en la aplicación de un haz de ultrasonido de alta frecuencia y alta energía para producir cambios celulares por elevación de la temperatura, según recoge Cínicas DRA.TÉLLEZ.

Esta técnica que aplica la doctora Ana Téllez, que elimina arrugas del rostro y reafirma zonas del cuerpo que denotan edad, como los brazos o la papada, consiste en la aplicación de alta energía sólo en el punto donde se está trabajando, ni tan siquiera hay efecto en el punto de al lado. Para entender esta técnica hay que explicar antes un concepto anatómico que es el SMAS.

El SMAS es la aponeurosis o membrana que recubre el músculo, está unida a la piel mediante unos setos o tabiques, exactamente igual que se coloca la escayola en los techos. Pues bien, los ultrasonidos focalizados con ondas de choque actúan a nivel del SMAS, provocando la retracción de esta estructura y por consiguiente la elevación inmediata de la zona.

Como en casi todas las terapias en las que interviene algún tipo de aparatología, hay multitud de casas comerciales que fabrican este tipo de aparato. "Antes de decidirme por uno u otro, siempre los pruebo y lo hago en mí, no en pacientes. Pues bien, en el caso de los HIFU tan solo he encontrado una marca con la que obtengo los resultados que busco en este tipo de tratamiento, eso sí, dichos resultados me siguen sorprendiendo cada día, en especial en la cara, la papada, el abdomen, los muslos y los brazos", explica Ana Téllez.

¿Cuáles son las indicaciones de este tratamiento?

1. Flacidez de la piel, elevación, levantamiento de la piel a través de la contracción del colágeno y la regeneración de las fibras elásticas, aprieta y eleva de la piel por retracción del SMAS

2. Eliminación de arrugas

3. Eliminación del surco nasogeniano

4. Eliminación líneas de expresión

5. Eliminación de arrugas de la frente

6. Eliminación de arrugas de ojos.

7. Reafirmación de brazos, abdomen, muslos y papada.

¿En qué zonas se puede aplicar?

Este tratamiento se puede realizar en corporal y facial:

Lifting de cara: El cabezal utilizado en esta zona es un transmisor alta energía de ultrasonido enfocado a la piel y el tejido subcutáneo.

El ultrasonido penetra directamente al SMAS, formando "coagulación por calor regional", dirigido a piel más gruesa, como las mejillas y papada, etc. Se hace con crema anestésica.

Rejuvenecimiento de la piel: la energía del ultrasonido va enfocada a la dermis, el ultrasonido es responsable de la activación del colágeno en esta capa de la piel, además mejora los poros dilatados y reduce la aparición de arrugas.

Corporal: El cabezal utilizado en estas zonas transmite alta energía ultrasonidos focalizados en profundidad de 13 y 8 mm dirigido a la piel más gruesa, tales como los muslos, las nalgas, abdomen, y brazos. Elimina grasa y recupera la elasticidad de la piel, tensando la zona de forma inmediata. En el caso de los brazos tras la sesión parece como si hubieras pasado una aspiradora. El resultado es fantástico porque reduce la grasa al tiempo que recupera la elasticidad de la piel, tensándola de forma inmediata.

En la mayoría de los casos será suficiente una sesión cada año o dos años. Se puede hacer en invierno y en verano pues no le afecta el sol, ya que trabaja en profundidad. Recién hecho la zona tratada estará un poco roja alrededor de una hora. Nada más terminar el tratamiento aplicamos un aloe al 200% y la rojez desaparece rápidamente.

¿Cuáles son los resultados?

El resultado de este tratamiento es un auténtico lifting sin cirugía en la zona donde se aplica. Inmediatamente tras el tratamiento la retracción y tensión de la piel es del 20%, pero sigue aumentando progresivamente hasta los seis meses posteriores, permaneciendo así durante un año o dos.

La Dra. Téllez muestras su entusiasmo con este tratamiento. "He de confesar que este tratamiento es uno de mis favoritos, sólo llevo hecha una sesión y conforme pasan los meses sigue mejorando, asombrándome cada día".