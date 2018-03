La asimetría mamaria es un ‘defecto’ natural generalizado en las mujeres

La simetría perfecta no existe en las proporciones humanas. Si nos hiciésemos una fotografía de carné, tomásemos la mitad izquierda y la reprodujésemos exactamente en el lado derecho, el resultado sería un rostro nuevo, distorsionado y bastante diferente al real. Lo mismo ocurre con las mamas. Como explica Moisés Martín Anaya, miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (Secpre) y de la International Society of Plastic Surgery (Ipras), "casi la totalidad de las mujeres tienen asimetría mamaria, que quiere decir que un pecho es diferente al otro, no sólo por presentar diferentes tamaños sino también por la forma de la mama o del pezón, o por estar situados a diferente altura".

Esta peculiaridad no suele suponer un problema; por lo general, solo resulta llamativa en un 15 por ciento de los casos. Sin embargo, podría ser la razón oculta tras muchas operaciones de aumento de mama. Así lo considera el experto, que considera la cirugía la única solución segura y definitiva para corregir las variaciones entre un seno y otro, según recoge cuidateplus.

"Tras el deseo de aumentar el volumen mediante prótesis mamarias lo que se esconde, en una importante mayoría de casos, es el deseo de poner fin a un defecto que puede mermar la autoestima femenina desde la pubertad", explica Martín Anaya. Según afirma, es en esta etapa de desarrollo físico y personal previo a la adolescencia cuando la asimetría mamaria, si es muy evidente, puede convertirse en un complejo difícil de superar sin la ayuda de un profesional. "Este es el motivo por el que muchas jóvenes, al alcanzar la mayoría de edad, acuden a las consultas acompañadas de sus madres con la intención de corregir un problema que afecta a su autoestima".

Corregir las diferencias entre un seno y otro de forma permanente requeriría el uso del bisturí, ya que las mamas son una parte de la anatomía en la que no son aconsejables las infiltraciones de productos empelados en medicina estética. "La solución siempre es quirúrgica", asegura Martín Anaya. "Lo habitual es aumentar de volumen ambas mamas mediante el empleo de distintas prótesis". El objetivo es conseguir una simetría "lo más natural posible, es decir, aparente, puesto que en realidad la simetría perfecta no existe en el cuerpo humano", concluye.