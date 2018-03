Tratamientos estéticos: En la zona facial no se puede garantizar una depilación permanente

El láser para eliminar el vello facial es eficaz aunque a veces puede reaparecer e incluso estimular su crecimiento. Así lo afirma Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid: "Hay un pequeño porcentaje en el que la terapia puede no dar resultados, por ello, antes se debe hacer un estudio para descartar alguna patología a nivel hormonal como el síndrome del ovario poliquístico o renal que estimule la producción de vello".

Según Josefina Royo de la Torre, directora del Instituto Médico Láser de Madrid, en la zona facial no se puede garantizar una depilación permanente sino que los pacientes suelen necesitar sesiones de mantenimiento. "No es que el pelo vuelva a salir, porque una vez eliminado, ese no reaparece. Pero la realidad es que en el rostro existen muchos más folículos en estado latente que activos y, ante cambios hormonales u otras situaciones, estos folículos latentes pueden entrar en actividad y fabricar pelo nuevo", matiza, según recoge cuidateplus.

¿El láser estimula el crecimiento del vello facial?

"La manipulación del pelo facial es delicada por la gran cantidad de folículos en estado primordial que pueden estimularse con el tiempo. No está demostrado que el propio láser pueda estimularlo pero tampoco está descartado", explica Royo de la Torre. En este sentido, López Bran señala que en un pequeño porcentaje, el pelo fino puede engrosarse y pigmentarse y, aunque inicialmente no responda a la terapia, el vello se elimina al continuar con las sesiones.

En este contexto, desde el Instituto Médico Láser desaconsejan tratar el pelo fino porque puede reaparecer y prefieren limitar el tratamiento a zonas con pelo grueso muy concretas como la región peribucal, la barbilla o las patillas. "Otras contraindicaciones para someterse a la depilación láser en la cara son las alergias lumínicas o en personas que tomen medicamentos fotosensibles", apunta López Bran.