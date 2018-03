¿Cómo saber que tipo de piel tengo?

Piel normal

Este tipo de piel presenta una textura regular y no tiene imperfecciones. Además, tiene un aspecto suave y limpio sin necesidad de hacer nada. "Se caracteriza porque no tiene brillos y el poro es pequeño. Las personas que poseen este tipo de piel tienen un tono rosado y uniforme", explica Viro.

La piel normal es probablemente la más fácil de tratar, ya que no necesita atenciones especiales. Aunque, no hay que descuidarse mucho, pues aunque no necesite tantos cuidados como otras, también hay que prestarles atención, ya que con el tiempo tienden a convertirse en pieles secas, según recoge cuidateplus.



Piel mixta

Como la misma palabra dice, este tipo de piel está entre la piel normal y la piel grasa. La zona más grasa suele corresponder con la zona T (frente, nariz y barbilla), mientras que en las mejillas la piel es entre normal o seca.Piel grasa

Las personas que poseen la piel grasa tienen un aspecto brillante en toda la cara, debido a la elevada producción de sebo. El mayor problema de este tipo de piel son los granos y puntos negros. La especialista en dermofarmacia señala que "se caracterizan por tener un poro muy dilatado y un aspecto cetrino".Piel seca

La piel seca se caracteriza por la falta de humedad en la misma, lo que da una sensación de tirantez y rigidez. Se puede pelar y tienen un aspecto apagado y blanco, y un tacto áspero. A veces suele tener manchas y en ocasiones parece más envejecida de lo que realmente es, además de que se ve muy afectada por los cambios climáticos.